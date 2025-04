Otorgan aumento salarial del 5% a los maestros en Guatemala

Los maestros de Guatemala gozarán, a partir del 1 de julio del aumento del 5% en el salario base y un 20% a la bonificación para personal docente y administrativo, debido a la decisión de las autoridades de gobierno ante el estancamiento en la discusión del pacto colectivo con los maestros sindicalizados que lleva más de un año.

Además los maestros gozarán de dos bonos de 500 quetzales (junio y diciembre).

Este miércoles, el presidente Bernardo Arévalo, junto con la ministra de Educación, Anabella Giracca, y el procurador General de la Nación, Julio Saavedra, anunciaron la decisión gubernamental que beneficiará a miles de empleados administrativos, profesores y maestros del Ministerio de Educación (Mineduc).

“Sin un cambio relevante en la educación, el futuro no será diferente”, dijo el gobernante quien se quejó del estancamiento en la discusión del pacto colectivo con los maestros sindicalizados que integran el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG) que dirige el profesor Joviel Acevedo.

El aumento salarial a los maestros, dijo Arévalo, “responde al mandato constitucional sobre la superación económica, social y cultural del magisterio. Pero no podíamos seguir esperando a que la cúpula del STEG, que se niega a renunciar a los privilegios que nunca debieron estar en su colectivo”.

Ministro paralelo

El gobernante detalló que existen artículos del pacto colectivo vigente que otorgan y benefician a Acevedo, a quien calificó de “cuasi ministro”, es decir, un ministro paralelo. Entonces, a través de la Procuraduría General de la Nación (PGN) interpuso una acción de inconstitucionalidad ante la Corte de Constitucionalidad (CC) enfocada en eliminar los beneficios que goza Acevedo.

“Se encuentran bajo análisis los artículos en los que mediante la negociación colectiva se le da intervención al Sindicato para que tome decisiones que conforme a la ley que le corresponde tomar con exclusividad al despacho ministerial. Esto es jurídicamente inaceptable”, recalcó el mandatario.

Detalles del aumento salarial:

La ministra Giracca se refirió a defender la educación sin perjudicar a los estudiantes.

“Llegó la hora de defender el derecho a la educación. No podemos seguir sacrificando el tiempo ni los días de estudio de los niños, adolescentes y jóvenes del país. Este amparo no va en contra de las manifestaciones. Este amparo va en favor de la educación y lo que pretende es defender el derecho a la educación. Estamos comprometidos con los 180 días de clases y no podemos perder ni un día más por intereses particulares”, mencionó la funcionaria.

Saavedra se refirió a la protección de las clases en relación con alguna protesta que suspenda la llegada de los profesores a las escuelas. “Se tiene un amparo provisional que fue otorgado, precisamente, que cualquier acto afecte, restrinja el acceso al derecho a la educación que tienen todos los niños, niñas y adolescentes”, mencionó.