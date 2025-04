Diputada Elena Motta denuncia a Greicy de León tras altercado en el Congreso

La diputada Elena Motta, del partido Semilla, denunció haber sido agredida físicamente por la legisladora Greicy de León, del bloque VAMOS, durante los altercados que siguieron al abrupto levantamiento de sesión en el Congreso este martes.

A través de un video en redes sociales, Motta mostró imágenes del incidente y afirmó: “Al finalizar la sesión me agredió físicamente, me empujó, me golpeó la cara y me lastimó el brazo”. Posteriormente, en su cuenta de X, la parlamentaria publicó una imagen confirmando que ya interpuso una denuncia formal ante el Ministerio Público.

“Una criminal de la alianza golpista me agredió en la sesión plenaria de hoy”, escribió Motta, añadiendo: “Los empleados de Allan quisieron cooptar ilegalmente el Congreso y les pusimos un alto”.

El incidente ocurrió cuando Motta se acercó a la mesa directiva tras la suspensión de la sesión por parte del presidente del Legislativo, Nery Ramos. Los videos muestran que ambas diputadas se enzarzaron en una pelea que incluyó forcejeos y tirones de pelo.