Convoy de Netanyahu se ve envuelto en un accidente automovilístico

El convoy del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, estuvo involucrado en un accidente de tránsito este martes en Jerusalén. Uno de los vehículos de la comitiva atropelló a un motociclista de 17 años afuera de la Oficina del líder israelí.

Según los reportes, el joven sufrió heridas leves y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica. Netanyahu no se encontraba en el automóvil involucrado en el incidente.

Este no es el primer accidente relacionado con el convoy del mandatario: hace cinco años, un vehículo policial de su escolta chocó con un auto particular en la misma zona, dejando dos personas heridas. Las autoridades no han dado más detalles sobre las causas del reciente siniestro, pero el caso ha reavivado preguntas sobre los protocolos de seguridad en los desplazamientos oficiales.