Captura de un funcionario revive las discrepancias del presidente Bernardo Arévalo y la fiscal Consuelo Porras

La detención de Luis Pacheco, viceministro de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Energía y Minas, revivió las discrepancias del presidente Bernardo Arévalo y la fiscal Consuelo Porras. El funcionario fue capturado en un inmueble ubicado en la zona 1 de la ciudad de Guatemala y señalado de “terrorista” por haber participado en la jornada de protestas de octubre de 2023 que incluyó cierres de carreteras y plantones a favor de Arévalo que ganó las elecciones.

En esos días la Fiscalía había “secuestrado” las cajas con los votos y las actas del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que validaron la victoria de Arévalo y Karin Herrera, como vicepresidenta, en las urnas. El caso se centró en supuestas anomalías que incluyeron hasta el tipo de papel que se usó para la impresión de las papeletas.

Ante la cercanía del cambio de gobierno, decenas de entidades se pronunciaron y manifestaron en las calles. Pacheco estuvo en la sede central del Ministerio Público (MP) como presidente de los 48 Cantones de Totonicapán, la organización indígena que lideró las protestas.

Las detenciones

Pacheco fue detenido y llevado a la Torre de Tribunales debido a la orden de captura que firmó el juez Mario Flores por los delitos de asociación ilícita, instigación a delinquir, terrorismo, obstaculización a la acción penal y obstrucción de justicia. También fue aprehendido Héctor Manuel Chaclán Batz extesorero de esa organización indígena.

“Estoy consciente de que no he hecho nada malo, no he hecho ningún ilícito; hay que responder según la justicia y si hay que pagar consecuencias por un acto ilícito, pues hay que hacerlo”, dijo Pacheco en la carceleta.

Los actuales dirigentes de 48 Cantones de Totonicapán rechazaron las capturas y recordaron que las protestas fueron pacíficas y advirtieron que “el pueblo se va a levantar y va a exigir justicia”.

Presidente se pronuncia

Arévalo hizo un llamado a la población a “cerrar filas” y calificó como “gavilla de criminales” a funcionarios del MP como respuesta a la detención de Pacheco. “Estamos indignados como Gobierno, como ciudadanos, porque lo que está sucediendo es un ataque contra la democracia, un ataque contra la lucha de resistencia que hizo el pueblo de Guatemala en 2023… Consuelo Porras y su gavilla de criminales son una amenaza contra la democracia”, dijo.

Además, el mandatario hizo un llamado a los diputados: “Me dirijo al Congreso: Tienen ustedes en sus manos la posibilidad de impedir que esta gavilla de criminales siga actuando impunemente desde el Ministerio Público. En sus manos hay dos iniciativas de ley, que, de ser aprobadas, nos darían la posibilidad de, en el marco legal, poner fin al acoso y hostigamiento que este grupo político criminal hace contra el Estado de Guatemala”, se refirió.

Escasos detalles del caso

Antejuicio. La Fiscalía, en conferencia, informó que plantearon un antejuicio en contra del gobernador de Sololá, Edgar Benjamín Tuy Bixcul.

Órdenes. En esta fase del caso hacen falta detener a tres personas, aunque las identidades fueron omitidas.

Vulneración. La pesquisa es por haber evitado el ingreso de personas a la sede del MP durante 45 días de protestas y “hubo planificación”, dijo el fiscal Dimas Jiménez.

Respuesta. Ángel Pineda, secretario del MP, dijo que “actuarán” por las declaraciones del mandatario al señalar “gavilla de criminales” a funcionarios de la entidad.