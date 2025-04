¿Qué dijo Demi Moore al no ganar el Óscar? La actriz habla tras la derrota ante Mickey Madison

‘La sustancia’, dirigida por Coralie Fargeat, logró abrirse camino en el público por los temas que aborda y por el body horror que representó en la aclamada cinta, la cual llegó a estar nominada y fue ganadora de diversos premios del cine.

Protagonizada por Demi Moore y Margaret Qualley, el filme estuvo nominado en los Óscar, una de las galas más esperadas por los amantes del séptimo arte, y se posicionó como una de las más apostadas para llevarse el premio más importante de la noche.

Pese a ser una de las cintas más destacadas de los Premios Óscar, no ganó, y fue ‘Anora’, protagonizada por Mickey Madison, quien se llevó la estatuilla dorada, una de las más anheladas por los artistas.

Ese momento incendió las redes sociales, donde se arremetió contra la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas por no otorgarle el premio a Demi Moore por su participación en ‘La sustancia’, ya que según varios seguidores, la actriz merecía el galardón.

Mickey Madison fue quien se llevó el premio en la categoría de ‘Mejor actriz’ en 2024, evidenciando que ‘Anora’ fue la gran ganadora de los famosos Óscar.

Demi Moore Demi Moore sorprendió con un cambio radical de look (Getty, Instagram)

Demi Moore rompe el silencio tras perder en el Óscar

La estrella de ‘Ghost’ finalmente rompió el silencio y habló sobre lo que pensó cuando se dio cuenta que no se llevó la estatuilla dorada en la categoría de Mejor actriz de los Premios Óscar, y fue su colega, Mickey Madison, quien fue aclamada por la Academia.

En su conversación con Time, Moore compartió una anécdota que deja ver su serenidad frente al desenlace:

“Me incliné y le susurré a mi mánager: ‘Creo que le toca a Mikey’”, contó la actriz.

“No sé por qué lo supe, pero lo supe. Estaba tan centrada y tranquila. No me sentí desanimada, no sentí nada de eso. Simplemente confié, y sigo confiando, en lo que suceda”.