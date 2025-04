Diputados están en una pausa “muy cómoda” y ausentes a la derogación del aumento de sus salarios

Los diputados del Congreso atraviesan una pausa “muy cómoda” desde antes que comenzara el pleno del martes 25 de marzo. Ese día, Nery Ramos, presidente del Organismo Legislativo, anunció que habían anulado el acta de la directiva que avaló el aumento de salario base de 29 mil 150 quetzales a 46 mil 700 mil quetzales que aprobaron como ley a finales de noviembre del año pasado.

Ese día, apenas llegaron varios legisladores que estaban convocados para discutir iniciativas y ante la falta de cuórum se suspendió la plenaria. Dos días después, el jueves 27 de marzo, sucedió algo similar y la propuesta de ley de Ramos para anular el aumento salarial quedó en suspenso. Pero durante marzo fueron sesiones sin algún avance y ausencias.

Los diputados se recetaron un aumento el 27 de noviembre de 2024 junto con la aprobación del presupuesto de gastos del país. Se igualaron el salario base al que devenga un magistrado de apelaciones. Incluso, habían aprobado indemnización, pero una acción legal en la Corte de Constitucionalidad (CC) anuló ese beneficio.

Entonces, en febrero, la directiva que preside Ramos, autorizó el estipendio y los diputados cobraron sus nuevos salarios. La respuesta fue inmediata. Diversas organizaciones, como 48 Cantones de Totonicapán, la organización indígena, se pronunciaron en contra de los nuevos salarios de los diputados.

La mayoría de los 16 diputados que integran la Instancia de Jefes de Bloque, donde se agendan las sesiones y las iniciativas cada lunes, se han ausentado y con el descanso de la Semana Santa, volverán hasta el lunes de Pascua.

Sin repercusión legal

El analista y experto legislativo, Fernando Bon, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), se refirió a que ausentarse a los plenos debido a la falta de agenda carece de alguna repercusión legal para los diputados que culminarán el primer período de sesiones de este año el próximo 15 de mayo.

“Si los jefes de bloque están llevando a cabo sus sesiones y no hay cuórum para aprobar, fácilmente se pueden ir hasta el 15 de mayo. Ya llevan dos semanas sin sesiones de pleno y sin algún avance real”, se refirió Bon. “Además, este año solo se han aprobado cuatro decretos y lo que se pide no son más leyes sino más participación en el pleno, con discusiones y ver una agenda de país”, agregó.

Bon se refirió al rompimiento en el legislativo ante el tema salarial. “La ausencia es obvia, todo sucede a raíz del tema salarial, las bancadas que apoyaban ya no lo están haciendo, la Junta Directiva ya no está centrada y el rol de conciliador que aduce el presidente Nery Ramos ya no existe. Los diputados están en una pausa muy cómoda para ellos”, mencionó.

Agenda del Ejecutivo

Un aspecto importante para el analista Bon es que desde el año pasado se ha notado la falta de agenda del Ejecutivo, que lidera el presidente Bernardo Arévalo, y sea trasladada al Legislativo. “No hemos tenido desde el 2024 una agenda del Ejecutivo que vaya al Legislativo, es decir, esto es lo que queremos para el país, pero el Ejecutivo parece no tener interés en plasmar una agenda, entonces se ve un Congreso estancado”, indicó.

Solo han aprobado 4 leyes en 2025