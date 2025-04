Michelle Obama habla sobre los rumores de divorcio con Barack Obama

En un episodio reciente de su podcast Work in Progress, Michelle Obama rompió su silencio para negar categóricamente los rumores sobre un supuesto divorcio con el expresidente Barack Obama. La ex primera dama atribuyó estos chismes a la incapacidad social de aceptar que las mujeres tomen decisiones autónomas.

Los rumores surgieron después de que Michelle no asistiera a eventos clave como el funeral de Jimmy Carter y la inauguración presidencial de Donald Trump. “La gente no podía entender que estuviera tomando decisiones por mí misma”, declaró a la actriz Sophia Bush. “Asumieron que significaba un divorcio, como si no pudiera ser una mujer adulta decidiendo por su propia vida”.

Con tono crítico, Obama señaló cómo la sociedad estigmatiza a las mujeres que no cumplen expectativas tradicionales: “Si no encajas en el estereotipo, lo etiquetan como algo negativo”. La abogada y escritora aprovechó para reflexionar sobre la presión que enfrentan las mujeres: “Empezamos a preguntarnos: ¿Para quién lo hago?”.