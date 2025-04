Claudia Sheinbaum rechaza las sanciones contra Cuba y Estados Unidos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró este miércoles el rechazo de su país a las sanciones y bloqueos económicos impuestos por Estados Unidos contra Cuba y Venezuela, durante su intervención en la IX Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en Honduras.

PUBLICIDAD

“Rechazamos, como lo ha hecho históricamente México, las sanciones y bloqueos comerciales. No al bloqueo a Cuba, no al bloqueo a Venezuela”, declaró Sheinbaum, enfatizando que estas medidas “solo dañan el bienestar de los pueblos y no construyen regiones de paz y prosperidad”.

La mandataria defendió una política exterior basada en el diálogo, la paz y el respeto a la autodeterminación de los pueblos. Sin mencionar directamente al expresidente estadounidense Donald Trump, Sheinbaum aludió a los “momentos de cambios profundos en el comercio mundial” que afectan a la región y llamó a una mayor integración económica latinoamericana.

“Una región más unida es una región más fuerte”, afirmó, proponiendo una cumbre regional para impulsar la prosperidad compartida en áreas como comercio, educación, energías limpias y desarrollo tecnológico.

Sheinbaum también abordó el tema migratorio, rechazando las deportaciones masivas y la criminalización de los migrantes. “Atendamos las causas estructurales de la migración: desigualdad, desempleo y violencia”, sostuvo, abogando por un enfoque humanitario.