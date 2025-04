Influencer colombiano se “disculpa” por convocar caravana de motocicletas “No es mi culpa ser famoso”

El influencer colombiano Steven Tangarife Caicedo, conocido como Mr. Stiven TC, respondió a las críticas del Gobierno de Guatemala tras organizar una rodada nocturna no autorizada el 1 de abril que causó un caos vehicular histórico en la capital.

La convocatoria reunió a 400 motociclistas, bloqueando avenidas clave como Las Américas, Reforma y la zona 9, paralizando el tránsito por horas.

La Municipalidad reportó graves afectaciones a automovilistas, mientras la PNC desplegó 100 agentes para controlar el desorden.

Se impusieron 113 multas por infracciones como:

No portar licencia (Q200)

Licencia vencida (Q300)

Placas en lugares no autorizados (Q200)

“Al gobierno no le gustó, y tienen razón... pero no es mi culpa que la gente quiera verme. No es culpa mía ser famoso”.

El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, advirtió que el colombiano podría enfrentar cargos por:

Instigación al desorden público

Obstrucción de vías

Daños a bienes públicos

Mientras las autoridades evalúan acciones legales, el caso reabre el debate sobre la responsabilidad de los influencers y los límites de sus actividades masivas.