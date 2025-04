Historiador destaca los cinco aspectos relevantes de la Semana Santa en Antigua Guatemala

Antigua Guatemala se viste de color y solemnidad durante la temporada de la Cuaresma y el mayor atractivo para los visitantes sucede durante la Semana Santa con las más solemnes procesiones, sus únicas y coloridas alfombras y el fervor religioso en cada esquina, incluso, de día y noche.

Durante una charla con Aníbal Chajón, historiador y experto en temas de cultura y tradiciones guatemaltecas, hemos recordado las impresionantes procesiones que recorren las calles empedradas, acompañadas por miles de penitentes y las marchas fúnebres casi a toda hora.

El docente universitario enumeró cinco aspectos culturales relacionados con la devoción y el atractivo para miles de turistas nacionales y extranjeros cada año.

Jesús Nazareno de la Caída

Sin duda la procesión de la Consagrada Imagen de Jesús Nazareno de la Caída y Santísima Virgen de Dolores, del Templo de San Bartolomé Becerra, representa la mayor devoción. “Esta procesión es impresionante, históricamente la ciudad capital se traslada a la Antigua Guatemala porque en el quinto domingo de Cuaresma se ven a muchos cucuruchos de las distintas hermandades de la ciudad llevando el anda de Jesús, que es particular por recordar uno de los momentos del camino al Calvario y su devoción comenzó en 1902”, dijo Chajón.

Consagrada Imagen de Jesús Nazareno de la Caída.

Las andas

El historiador también recordó las andas que son usadas para llevar en hombros a las imágenes religiosas. “En Antigua se le conocen como ‘andarillas’ y solo es en ese lugar que las llaman de esta manera. Es único. En otros lugares del país son como las conocemos: andas, es una peculiaridad en cuanto al concepto y nombre”, detalló.

El primer foco

“Todo lo que ocurre en Guatemala en cuanto a la religiosidad empezó en la Antigua. Las alfombras y los viacrucis que inició el hermano Pedro de San José Betancur. Es decir, la ciudad colonial es el punto de partida de toda esta expresión de culto. Es el primer foco de importancia religiosa que tiene el país; entonces, es de reconocer la maternidad de toda esta expresión religiosa porque ahí empezó”, explicó Chajón.

Los huertos

Chajón mencionó los huertos, las representaciones que se hacen en las diferentes iglesias como homenaje y devoción. “Son los altares que comenzaron en el siglo XIX en donde se usaban telas, velas, flores y candeleros”, indicó el experto. “Van adquiriendo forma y en la actualidad están en varias casas, incluso, ahora se usan grabaciones con narraciones bíblicas que se repiten para que los visitantes puedan escucharlo y no se lo pierdan”, agregó.

Sin horquillas

Para el entrevistado algo peculiar e histórico para no perderse en Antigua Guatemala es la carencia de horquillas durante los cortejos procesionales. Las horquillas son los sujetadores de metal o madera que llevan los devotos para los momentos de una pausa durante la penitencia al llevar en hombros el anda, que además les sirve para equilibrio. “En Antigua no se usan horquillas, es por tradición y pura historia. Facilita mantener el equilibrio del cargador, pero en la ciudad empedrada no las usan. Entonces, cada procesión es visualmente atractiva”, finalizó.