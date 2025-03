¿Cómo avanza la entrega del apoyo económico a las víctimas del accidente en la Calzada La Paz?

El Congreso de la República informó que el miércoles 26 de marzo inició con el proceso de recepción de expedientes de las familias de las víctimas y sobrevivientes del trágico accidente del pasado 10 de febrero en la Calzada La Paz. En donde un bus extraurbano cayó a un río de aguas negras debajo del Puente Belice.

La tragedia dejó a 54 personas fallecidas y nueve heridos, por lo que los legisladores pretenden hacer efectiva la entrega del apoyo económico de Q50 mil contemplado en el punto cuarto del Acuerdo Legislativo 2-2025.

La Comisión nombrada por la Junta Directiva, recibió a ocho familiares de las víctimas y ocho heridos, para la conformación de expedientes que incluye la copia del Documento Personal de Identificación (DPI) en original y una copia legalizada por un notario; además, la constancia bancaria personal y copia del Registro Tributario Único (RTU) actualizado. Toda la documentación será trasladada a la Dirección General del Congreso, una vez se complete, para su aprobación e iniciar el proceso de pago correspondiente.

“El proceso lo hemos tratado de llevar a la mayor brevedad posible y estamos tratando de tener uno o dos grupos por semana; a partir de esta recepción, para evaluar cada uno de los casos, conformar expediente, que salga la aprobación y se pueda otorgar el servicio, toda vez que cumplan con los requisitos necesarios”, informó Claudia Muñoz, integrante de la Comisión receptora de expedientes.

Ovidio Veliz Palencia, uno de los sobrevivientes del trágico accidente se refirió respecto al acercamiento que se ha tenido con el Congreso. “Agradecemos al Congreso de la República, al señor Presidente Nery Ramos y Ramos, y a los señores diputados por esta ayuda que nos van a otorgar porque realmente es un apoyo que nos ayuda bastante a mí y a mi familia”, expresó.

Asimismo, Josué Rodríguez, el más joven de los sobrevivientes indicó la forma por medio de la cual fue contactado para poder ser beneficiario de la ayuda económica. “No me lo esperaba, me contactaron por medio de WhatsApp para que trajera mi papelería y esta semana me llamaron para confirmar la cita de hoy (miércoles). Muchas gracias por la ayuda que nos están dando”, exclamó.

DOCUMENTACIÓN

Por su lado, Gerardo López, de la Dirección General de este organismo, informó que en total los beneficiados serán 63 personas, que recibirán la ayuda económica establecida en el Acuerdo Legislativo 2-2025, misma que será la encargada de validar los documentos de soporte para el pago respectivo, además, resaltó que toda documentación y el proceso es fiscalizado por la Contraloría General de Cuentas (CGC), lo que garantiza la transparencia en la validez de la entrega de los Q50 mil a las familias y sobrevivientes.

En ese sentido, también indicó que al concluir dicho proceso la Dirección General entregará un informe a la Junta Directiva del Congreso de la República, donde se presentará toda la documentación de respaldo de la entrega de la ayuda económica a los 63 beneficiarios. “La Comisión respectiva tiene esa tarea de darle prioridad y seguimiento para que apoyemos de manera inmediata y a un corto plazo para darles su aporte económico” destacó.

“Cabe destacar que este proceso se tenía previsto iniciar el pasado miércoles 19 de marzo, sin embargo, no pudo ser llevado a cabo debido a los bloqueos que se registraron en varios puntos de la Ciudad Capital”, enfatizó la Comisión.

*Con información del portal de Noticias del Congreso de Guatemala*