Revista The Atlantic revela mensajes de funcionario estadounidense que compartió en un chat

La revista The Atlantic reveló este miércoles nuevos mensajes que el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, compartió con varios altos funcionarios en un grupo de la app de mensajes Signal, mientras que la Casa Blanca respondió que eso demuestra que no se distribuyeron planes de guerra en ese chat, al que tuvo acceso un periodista.

Según publicó Jeffrey Goldberg, editor jefe de The Atlantic, la portavoz de la Casa Blanca, Karolone Leavitt, le confirmó que la información compartida en Signal y a la que él tuvo acceso al ser añadido al grupo por error, no es información clasificada, aunque admitió que no les gustaría ver esa información en el ojo público.

Detalles

La revista publicó mensajes exactos compartidos por Hegseth en los que detalla los tiempos del ataque contra objetivos hutíes en Yemen el 15 de marzo, antes de producirse.

El tiempo es FAVORABLE. Acabo de CONFIRMAR con CENTCOM que VAMOS con el lanzamiento de la misión”, explica Hegseth sobre el Comando Central a los 18 miembros del grupo, entre los que se encontraban el secretario de Estado, Marco Rubio, o el director de la CIA, John Ratcliffe.

Con los tiempos de cada hito, Hegseth indica “F-18s han sido lanzados” o “comienza la ventana de ataque de los F-18”, «lanzado el ataque con drones», algo que en opinión de Goldberg en manos de adversarios de Estados Unidos podría haber puesto la misión en peligro.

En un momento a las Hegseth detalla que “los drones están sobre el objetivo” y en mayúsculas: “este es el momento en que las primeras bombas van a caer sin duda”.