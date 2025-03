La salud del papa Francisco sigue mejorando y se descarta la posible renuncia, según cardenal cercano

El Papa Francisco sigue manteniendo su estabilidad luego de ser hospitalizado por problemas respiratorios el pasado 14 de febrero, confirmaron fuentes vaticanas. A pesar de las especulaciones en torno a su salud y la posibilidad de su renuncia, el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, cercano al pontífice, aseguró que el Papa no tiene intenciones de abandonar su cargo.

Estado de salud del papa sigue mejorando gradualmente

Las condiciones del Papa Francisco continúan siendo estables, con “algunas pequeñas mejorías” en su estado de salud, según lo informado este viernes por fuentes del Vaticano. A lo largo de la jornada, el Pontífice ha continuado con su tratamiento farmacológico, así como con la fisioterapia respiratoria y motora. Además, ha dedicado tiempo a la oración y al trabajo, aunque aún no se ha emitido un nuevo parte médico, que se espera llegue hasta el lunes.

Uno de los cambios más destacados en su tratamiento ha sido la suspensión de la ventilación mecánica no invasiva, así como la reducción gradual del oxígeno de alto flujo, que el Papa había estado recibiendo durante su hospitalización por neumonía bilateral. Este avance señala una leve mejora en su respiración y recuperación.

El futuro de la Semana Santa

A pesar de la mejora en su estado de salud, el Papa no ha recibido visitas adicionales a sus colaboradores más cercanos, y aún no hay indicaciones claras de cuándo abandonará el hospital. Esto ha generado dudas sobre la organización de los ritos de Semana Santa, en los que algunos medios han especulado sobre la posibilidad de un “plan B”, donde cardenales serían responsables de las celebraciones en caso de que el Papa no pueda presidirlas.

El cardenal Fernández, sin embargo, fue enfático al asegurar que el Papa “iniciará una nueva etapa” tras su recuperación. Según él, este proceso será “fecundo para la Iglesia y el mundo”, y afirmó que Francisco es “un hombre de sorpresas” que aún tiene mucho por ofrecer, a pesar de los desafíos físicos que está enfrentando.

Por otro lado el medio oficial del Vaticano El Papa Francisco será dado de alta médica este domingo.

El equipo médico que acompaña al Santo Padre anunció que será dado de alta este domingo 23 de marzo: “mañana vuelve a Santa Marta”.

En conferencia de prensa desde el Policlínico Gemelli de Roma, fue anunciada la salida del hospital del Papa Francisco. Los médicos tratantes, Sergio Alfieri, director del Departamento de Ciencias Médicas y Quirúrgicas del Hospital Gemelli y director del equipo que siguió al Papa, y Luigi Carbone, subdirector y médico de referencia del Santo Padre, anunciaron que: “La buena noticia que imagino que todo el mundo está esperando es que mañana el Santo Padre será dado de alta, mañana vuelve a Santa Marta”.

La renuncia del papa, un tema descartado por su círculo cercano

En relación a las especulaciones sobre una posible renuncia del Papa, el cardenal Fernández fue claro: “No creo verdaderamente, eso no”. Según él, Francisco se encuentra “muy bien físicamente”, aunque precisa de rehabilitación tras el tiempo prolongado bajo oxigenación de alto flujo. El purpurado explicó que, aunque el Papa se cansa un poco al hablar, su cuadro general de salud es comparable al de antes de su hospitalización.