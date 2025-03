Un grupo de delfines se robó las miradas en el amerizaje de la cápsula de SpaceX con los astronautas varados

Un grupo de delfines dio una espectacular bienvenida este martes a los astronautas de la NASA Barry ‘Butch’ Wilmore y Sunita ‘Suni’ Williams, a su llegada al planeta Tierra, junto a sus compañeros Nick Hague y Aleksandr Gorbunov, luego de nueve meses varados en el espacio.

Los mamíferos rodearon a la cápsula SpaceX Dragon en su amerizaje, ocurrido a las 21:57 horas GMT frente a las costas de Tallahassee, en Florida.

Imágenes de drones, mostraron cómo los tiernos delfines nadaron en círculo alrededor de la cápsula, brindando un recibimiento mágico a los astronautas, después de que fueran rescatados por una misión de reemplazo.

“¡Amerizaje confirmado! La tripulación 9 ya está de vuelta en la Tierra en su nave SpaceX Dragon”, escribió SpaceX con un video en el que se ve el momento exacto cuando la cápsula toda las aguas de las costas de Florida.

“ Wow, tenemos una linda y pequeña manada de delfines, no fue solo uno o dos ”, dijo Kate Tice, gerente de ingeniería de SpaceX, mientras comentaba sobre la transmisión de video de la compañía, reseñó The New York Times.

Delfines curiosos y fn de la odisea de los astronautas varados en el espacio

Los delfines se caracterizan por ser animales curiosos y juguetones. Por eso, no es extraño que se hayan rodeado la cápsula y salpicado a los astronautas, mientras esperaban que los recogieran.

No hay precisión sobre qué tipo de delfines eran, pero Todd Speakman, biólogo de campo de la Fundación Nacional de Mamíferos Marinos, expresó a The New York Times que probablemente, se trata de delfines stenella, que suelen estar en la Costa del Golfo de Florida. “Son animales curiosos, por lo que vendrán a verlo”, indicó, resaltando que normalmente, siempre rodean los barcos.

Otros afirman que pueden ser delfines de nariz de botella, que son comunes en esta zona de las costas de Florida.

Lo cierto es que los delfines regalaron un hermoso momento a los astronautas, quienes partieron el año pasado con el plan de un viaje de una semana, pero pasaron 286 días en el espacio por imprevistos. Dieron 4.576 vueltas a la Tierra y viajaron 195 millones de kilómetros (121 millones de millas) hasta el momento del amerizaje.

“En nombre de SpaceX, bienvenidos a casa”, transmitió el Control de Misión de SpaceX en California.

El descenso de los astronautas fue calculado de manera muy minuciosa. La cápsula tuvo que soportar temperaturas de 2000 °C durante su entrada a la atmósfera de la Tierra. Una vez en el agua de las costas de Florida, fueron recogidos media hora después por un equipo de SpaceX.