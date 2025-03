Reportan a inmigrantes con residencia que están siendo deportados por Estados Unidos

En medio de las políticas migratorias del presidente Donald Trump, están surgiendo denuncias según las cuales están deportando a inmigrantes desde Estados Unidos, a pesar de tener la residencia permanente.

PUBLICIDAD

NBC News expuso que uno de los casos es el del ingeniero eléctrico Fabian Schmidt, un hombre alemán, de 34 años, que tiene residencia legal permanente, y que fue detenido el pasado 7 de marzo por agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) en el Aeropuerto Internacional Logan de Boston cuando llegaba de Alemania tras una semana de visita a sus familiares.

El hecho de tener la residencia, ubica a Schmidt en un estatus migratorio legal que impide su deportación. Sin embargo, lo arrestaron y lo enviaron al Centro de Detención Wyatt en Central Falls, Rhode Island.

El sujeto vive en New Hampshire. Pudo comunicarse con su madre Astrid Senior el 11 de marzo y desde ese entonces, no saben de él.

Inmigrante con residencia fue deportada a Laos, un país que no conoce

Otro de los casos, lo presentó el periódico Milwaukee Journal Sentinel. Se trata de Ma Yang, una tailandesa, de 37 años, con residencia permanente legal, a quien deportaron a Laos, un país en donde ella nunca había estado.

“Estados Unidos me envió de vuelta a morir. Ni siquiera sé adónde ir. Ni siquiera sé qué hacer”, dijo Yang al citado medio, detallando que ella no habla el idioma de Laos y que no conoce a nadie en ese país, además necesita insulina por su condición de diabetes y no la tiene, aunado a que no cuenta con sus documentos. Está alojada en una casa de huéspedes.

Milwaukee Journal Sentinel indicó que la situación de Yang figura como un error en su representación legal, ya que ella aceptó el acuerdo de culpabilidad por delitos relacionados con drogas y su abogado le aseguró que eso no afectará su estatus legal. Cumplió una condena de más de dos años y mantuvo su residencia.

PUBLICIDAD

“Cometí un error y sé que estuvo mal, pero ya cumplí condena por ello”, dijo la mujer, a quien deportaron a un centro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minnesota, tras cumplir su condena. Un abogado le hizo firmar el acuerdo para deportación, pensando que no la enviarían a Laos porque esta nación no acepta deportados. No bastante la enviaron y ahora, no sabe qué hacer.

Representantes del CBP han expuesto que hay casos en los cuales los inmigrantes pueden ser deportados pese a tener residencia, y que eso aplica cuando hay circunstancias que violan su estatus migratorio, pero no está claro cuáles son esa circunstancias.