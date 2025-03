La Casa Blanca utilizó sin autorización canción de Semisonic para un video sobre inmigrantes deportados

La banda de rock alternativo Semisonic expresó su indignación después de que la Casa Blanca utilizara su icónica canción “Closing Time” en un video sobre deportaciones, sin autorización previa.

El clip, difundido en redes sociales, muestra a inmigrantes esposados siendo escoltados por agentes fronterizos mientras suena la frase: “No tienes que irte a casa, pero no puedes quedarte aquí”.

“No autorizamos ni aprobamos el uso de nuestra canción”: Vocalista de Semisonic

El vocalista y compositor Dan Wilson no tardó en reaccionar, señalando que el mensaje del video distorsiona por completo el significado de la canción. “Closing Time”, lanzada en 1998, fue escrita como una metáfora sobre el nacimiento de su hija y con los años se ha convertido en un himno de despedidas en bares y eventos nocturnos.

A través de un comunicado publicado en medios como Variety y Rolling Stone, la banda dejó clara su postura: “No autorizamos ni aprobamos el uso de nuestra canción por parte de la Casa Blanca. Y no, no nos lo pidieron. ‘Closing Time’ representa alegría, posibilidades y esperanza. No entendieron nada”.

Este incidente no es un caso aislado. En los últimos años, varios artistas han denunciado el uso no autorizado de su música en contextos políticos. Jack White y Meg White, por ejemplo, demandaron al equipo de Donald Trump en 2024 por usar “Seven Nation Army” sin permiso en una publicación promocional.

Asimismo, figuras como Céline Dion, Foo Fighters y Johnny Marr han prohibido que sus canciones sean utilizadas en campañas políticas.

La controversia ha reabierto el debate sobre el uso de canciones con fines gubernamentales o electorales sin consentimiento de los creadores. Mientras la Casa Blanca guarda silencio sobre el incidente, la banda Semisonic ha dejado en claro que su música no será utilizada para justificar medidas de deportación.