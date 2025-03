Gobierno llama al diálogo sin dar marcha atrás al seguro obligatorio de vehículos

Autoridades gubernativas han llamado al diálogo con “actores excluidos” por la imposición sorpresiva del seguro obligatorio de cualquier vehículo por daños a personas, mientras en las calles de la ciudad de Guatemala continúa, por segundo día consecutivo, bloqueos y la Corte de Constitucionalidad (CC) tiene en sus manos la decisión final de aplazar o confirmar la disposición vial que comenzará el 1 de mayo.

Esta mañana, hubo una protesta de los conductores de autobuses extraurbanos que estacionaron autobuses en el Palacio Nacional de la Cultura. También se reanudaron las protestas pacíficas con bloqueos viales en diversas calles y avenidas y en los municipios del departamento de Guatemala. “¡No queremos seguro obligatorio de vehículos que puso el presidente Bernardo Arévalo!”, ha sido la principal consigna.

Llamado al diálogo

En uno de los salones del Palacio se ha desarrollado una conferencia en la que el secretario de Comunicación, Santiago Palomo, la secretaria Privada de la Presidencia, Ana Glenda Tager, y el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, recalcaron que la disposición y obligatoriedad del seguro sigue vigente, pero han hecho un llamado al diálogo.

“Muy posiblemente hoy no se tendrá la solución. Pero se iniciaría la conversación para ver de qué manera no afecta a la población, sino beneficie”, dijo Tager que es muy cercana a Arévalo. Luego se retiró de la conferencia sin responder alguna pregunta. “Los diálogos tienen muchas veces limitantes. No se tiene la viabilidad de escuchar diferentes perspectivas”, añadió.

Por su parte, Palomo recordó un llamado que hizo la máxima corte del país en enero de 2024: “Hay unos pocos que quieren que el país siga igual. Fue la misma Corte de Constitucionalidad que exhortó el reglamento. Pero, seguimos dispuestos al diálogo”.

Liberación de bloqueos

Jiménez recalcó que las vías bloqueadas deben ser liberadas. “Utilizamos el protocolo adecuado, sin usar la fuerza como tal para comenzar a retirar los bloqueos durante la mañana de hoy”. El funcionario volvió a decir que hay infiltrados, propietarios de taxis sin autorización (piratas) y pandilleros que lideran los bloqueos. “Tenemos inteligencia criminal. Esto es un hecho criminal, se disfraza de manifestación, aunque no todos, y nuestra tarea es identificar y tomas las acciones correspondientes”, mencionó.

Corte la decisión final

En la CC han planteado acciones legales para retrasar la vigencia o dejar sin efecto la disposición del seguro obligatorio de vehículos en el país. En ese aspecto, los magistrados admitieron los amparos y solicitaron información al gobierno y Palomo dijo que “ya evacuaron” los requerimientos.

Los amparos fueron planteados por las bancadas de los partidos políticos Todos y Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS). La agrupación política Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) están pendientes de interponer otro amparo.

Seguro, respuesta a un accidente

Este lunes se conoció que en respuesta al accidente del autobús que cayó al barranco en la calzada La Paz hace un mes y dejó 54 fallecidos, el presidente Bernardo Arévalo publicó acuerdos para adquirir seguro obligatorio de cualquier vehículo y motocicleta.

La vigencia será en 45 días, es decir a partir del 1 de mayo, cuando los dueños de los automóviles, picops, microbuses, camionetas, camio

nes, furgones, trailers y motocicletas deberán contar con un seguro para daños a terceros, según los acuerdos 45, 46, 47 y 48 del Ministerio de Gobernación que fueron firmados por Arévalo.