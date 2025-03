Estados Unidos puede negar la Green Card por matrimonio con estos motivos

Estar en matrimonio con una persona estadounidense no garantiza obtener la Green Card para la residencia en Estados Unidos. A pesar de que la relación sea genuina, hay distintos motivos por los cuales el inmigrante podría ser rechazado para recibir el documento, también conocido como Tarjeta de Residente Permanente.

PUBLICIDAD

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) detalla que no basta con estar casado. Las parejas de los ciudadanos, pasan por todo un proceso de selección, a través del cual revisan cuidadosamente la solicitud del extranjero.

Las causas de rechazo del inmigrante para la obtención de la Green Card varía desde problemas administrativos y errores, hasta problemas legales o antecedentes penales.

Causas de rechazo para la Green Card pese a estar casado con un estadounidense

Según Boundless, uno de los motivos por los cuales pueden rechazar la solicitud de Green Card, pese a estar casado (a) con un estadounidense, es si no demuestran que el matrimonio es legalmente válido.

Un matrimonio puede tener problemas de autentificación si el cónyuge no tuvo un divorcio definitivo con una pareja anterior, si el matrimonio no es legalmente reconocido en el país donde se casaron, o si no hay evidencias suficientes de autenticidad con registros de vida en común, como documentos financieros, de servicios, fotos familiares, y otros, que demuestren su vida matrimonial genuina.

También pueden rechazarlo para la Green Card, si hay errores administrativos. Según el citado medio, los errores más comunes son: no presentar traducciones certificadas de los documentos que no sean en inglés, no responder a todas las preguntas de los formularios, no colocar las fotos tipo pasaporte con las características exigidas, omitir firmas en los formularios, no pagar las tarifas correspondientes.

Otro motivo por el cual suelen desaprobar la Green Card a los inmigrantes, es si la persona estadounidense con quien está en matrimonio, es decir, quien lo patrocina, no demuestra tener los recursos financieros suficientes para apoyarlo (a) como cónyuge. USCIS pide que el patrocinador gane, por lo menos, 125% del nivel federal de pobreza. Para demostrar que tiene los recursos acordes, se pueden presentar recibos de sueldo o declaraciones de impuestos federales.

PUBLICIDAD

Tampoco serán elegibles aquellos inmigrantes con antecedentes penales, historial de drogas, enfermedades mentales o contagiosas, quienes entraron ilegalmente a Estados Unidos, quienes ingresaron con la Visa de Tripulante, o si se descubren mentiras en su proceso migratorio.

Otros que no son elegibles son quienes ingresaron la visa de prometido (a) con otra persona con la cual no se casó, si ingresó como turista y pidió la residencia en menos de 60 días de haber llegado a Estados Unidos, o si está en proceso de expulsión.