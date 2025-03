Candidatos presidenciales en el ojo del huracán por polémica campaña electoral

Una intensa polémica se desató en Chile luego de que dos candidatos presidenciales de extrema derecha, José Antonio Kast (Partido Republicano) y Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario), publicaran videos en los que aparecen disparando armas de fuego durante su campaña electoral, enviando un mensaje que alienta a la ciudadanía a defenderse de los delincuentes.

Kast inició la controversia al compartir un video en el que se lo ve disparando una pistola en una práctica de tiro, afirmando que “con los delincuentes no se dialoga, se actúa”. El candidato criticó el “garantismo” y advirtió sobre los riesgos de ser víctima de un asalto fatal. Poco después, Kaiser replicó la acción, pero utilizando un fusil, y defendió el derecho a la autodefensa, argumentando que “duele a la izquierda cuando la gente honesta tiene la capacidad de defenderse”.

La candidata Evelyn Matthei (Unión Democrática Independiente) también generó rechazo al proponer la aplicación de la pena de muerte en algunos casos, una idea que Kast descartó, prefiriendo la cadena perpetua y la construcción de cárceles de alta seguridad inspiradas en el modelo de El Salvador.

Desde la centroizquierda, la exministra del Interior y candidata del Partido por la Democracia (PPD), Carolina Tohá, criticó duramente estas propuestas. “En seguridad no necesitamos matones, agitadores ni vendedores de humo. Eso no sirve”, afirmó, señalando que el enfoque de la extrema derecha se basa en el miedo y no en soluciones serias.

La discusión sobre seguridad y justicia se ha convertido en uno de los temas centrales de la campaña electoral chilena, reflejando la preocupación ciudadana por el aumento de la delincuencia y la búsqueda de respuestas efectivas. Sin embargo, las polémicas propuestas de los candidatos han dividido opiniones y generado un intenso debate sobre los límites de la autodefensa y las políticas de seguridad.