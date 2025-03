Identifican a primer sospechoso por desaparición de estudiante de la Universidad de Pittsburgh en Punta Cana

En una investigación conjunta y sin precedentes entre el FBI y la Policía Nacional de República Dominicana, ya identificaron a un primer sospechoso por la desaparición de la estudiante de medicina de la Universidad de Pittsburgh, Sudiksha Konanki, de 20 años, de quien se tiene rastro desde el pasado 6 de marzo cuando estaba en las playas de Punta Cana con cinco amigos por sus vacaciones de primavera.

PUBLICIDAD

En una búsqueda como nunca antes, las autoridades de Estados Unidos y Dominicana están unidas buscando a la universitaria, viva o muerta, tanto por tierra agua, pero no hay rastros de ella.

New York Post informó que según Thomas Julia, portavoz de la oficina de sheriffs en el condado de Loudoun, hay un primer sospechoso. Se trata de un joven de Iowa, de nombre Joshua Riibe, quien al parecer, fue la última persona en verla.

Sudiksha Konanki, estudiante estudiante de la Universidad de Pittsburgh, salió a pasear a orillas de la playa en Punta Cana, pero no regresó (Captura)

Las investigaciones indican que las cámaras de vigilancia muestran a Riibe con la estudiante, mientras caminaban con amigos en el Riu Republic Resort en Punta Cana. Eran las 4:15 de la mañana del pasado jueves. Ella iba de su brazo.

Se sabe que Riibe era un compañero invitado por el grupo de amigos con el que compartía la estudiante india.

Los medios dominicanos refieren que el grupo de amigos se fue y los dejaron a ambos en la playa.

Versiones sobre la desaparición de la estudiante en Punta Cana

Medios de República Dominicana reseñan que el sospechoso ha colaborado con la policía en los interrogatorios, y que hasta ahora, no han determinado nada que pueda hallarlo culpable de la desaparición de la chica.

PUBLICIDAD

Personal militar busca a Sudiksha Konanki, estudiante universitaria estadounidense que desapareció en una playa de Punta Cana, República Dominicana, el lunes 10 de marzo de 2025. (AP Foto/Francesco Spotorno) AP (Francesco Spotorno/AP)

Es importante recalcar que el caso sigue siendo manejado como una desaparición y no como un homicidio, pero ¿Qué dice el sospechoso sobre la desaparición de la estudiante en Punta Cana?

Riibe ha dado tres relatos de lo concurrido después de que se quedaron solos en la playa. The Post dice que una de éstas es que vomitó por las olas y volvió a la costa, por lo que le preguntó a Konanki si estaba bien. La segunda versión es que estaba enfermo del estómago y salió del agua, pero se desmayó. Antes de desmayarse vio a la estudiante con el agua hasta las rodillas. El tercer relato es que vio a Konanki caminando por la orilla antes de desmayarse en la arena.

Medios locales no descartan que la estudiante se ahogó en las playas de Punta Cana, pero familiares no están convencidos de esta hipótesis porque ya han pasado varios días y no han hallado su cuerpo. Su padre, Subbarayudu Konanki, sospecha que fue secuestrada.

Misterios del caso

A pesar de la ubicación de un primer sospechoso, el misterio sigue rodeando la desaparición de la estudiante en Punta Cana. Una de los aspectos que no están claros es si ella y Riibe se conocían antes de estas vacaciones.

Se sabe que el sospechoso es un ex luchador y jugador de fútbol en Central Lyon High School en Rock Rapids, Iowa. Según su biografía de Linkedin, es senior en St. Cloud State University en Minnesota. Fox News indicó que tiene 24 años, pero The Post acentuó que los registros en línea sugieren que tiene 22.

Los carteles con la foto de Sudiksha Konanki siguen en las calles de Punta Cana y en las redes, con información detallada para quienes la hayan visto. La investigación sigue activa por parte de las autoridades a seis días de su desaparición.