Breves internacionales: Ucrania; Filipinas; Tesla; Argentina; China, Irán y Rusia; Manchester United

Metro te muestra seis acontecimientos que hicieron noticia en la jornada del martes 11 de marzo alrededor del mundo.

PUBLICIDAD

Ucrania acepta propuesta estadounidense de alto al fuego

— Ucrania aceptó una propuesta estadounidense para iniciar un cese de las hostilidades de 30 días en la guerra contra Rusia, mientras Estados Unidos dijo que retomará la entrega de ayuda al país atacado, incluida la inteligencia militar, informaron ambos países en un comunicado tras la reunión que sostuvieron funcionarios estadounidenses y ucranianos en Yeda, Arabia Saudita.

Ambos países también acordaron finalizar “tan pronto como sea posible” el acuerdo sobre la extracción de minerales ucranianos. El cese al fuego temporal podría ser extendido si hay mutuo acuerdo entre Ucrania y Rusia. El acuerdo está sujeto a la aceptación y aplicación simultánea por parte de Rusia.

Rodrigo Duterte El expresidente de Filipinas es detenido por orden de la CPI. (Handout/Getty Images)

Expresidente de Filipinas es detenido por orden de la CPI

— El expresidente filipino Rodrigo Duterte fue “llevado a la fuerza” a un avión con destino a La Haya, según informó su hija, después de su dramático arresto por una orden de la Corte Penal Internacional (CPI) por una brutal campaña antidrogas que se prolongó durante años y que dejó a miles de sus ciudadanos muertos.

“Lo están sacando a la fuerza en un avión sin tener en cuenta sus condiciones de salud”, escribió Verónica Duterte en Instagram. En una declaración separada al periódico The Philippine Star, Sara Duterte, que también es vicepresidenta del país, dijo que su padre había sido llevado a la fuerza a La Haya.

PUBLICIDAD

Tesla Donald Trump dice que comprará un Tesla. (Damian Dovarganes/AP)

Donald Trump dice que comprará un Tesla

— El presidente Donald Trump dijo que comprará un vehículo Tesla en un gesto de apoyo y lealtad al CEO de la compañía, Elon Musk. Cabe señalar que Trump fue en algún momento un crítico acérrimo de Musk, lo cual es especialmente notable dado lo cercanos que son ahora.

Trump marcó la Navidad de 2023 con una publicación en redes sociales en la que agrupó la “Locura de los Coches Eléctricos” junto a varios enemigos políticos que, según él, “están buscando destruir nuestro una vez grande Estados Unidos. QUE SE PUDRAN EN EL INFIERNO”.

MUerte de Diego Maradona Dalma y Yanina Maradona, las hijas del fallecido astro del fútbol Diego Maradona, llegan al tribunal de San Isidro en las afueras de Buenos Aires para el primer día del juicio de homicidio por negligencia contra el equipo médico que trató a su padre, el martes 11 de marzo de 2025. (AP Foto/Natacha Pisarenko) (Natacha Pisarenko/AP)

Comienza juicio en Argentina por muerte de Diego Maradona

— Un tribunal de Buenos Aires comenzó el proceso para juzgar a siete profesionales de la salud acusados del homicidio por negligencia de Diego Maradona, el futbolista argentino que estaba bajo su cuidado cuando sufrió un paro cardíaco el 25 de noviembre de 2020.

El tribunal deberá determinar si los acusados son culpables del delito de homicidio simple por dolo eventual, que es cuando el victimario sabe que su conducta puede ocasionar un daño y continúa con la acción. El delito tiene una pena máxima de 25 años de prisión.

Oriente Medio China, Irán y Rusia realizan ejercicios navales en el Golfo de Omán. (China Photos/Getty Images)

China, Irán y Rusia realizan ejercicios navales en Oriente Medio

— China, Irán y Rusia realizaron simulacros navales conjuntos en Oriente Medio, ofreciendo una demostración de fuerza en una región inquieta por el programa nuclear de Teherán.

Los ejercicios conjuntos, llamados Cinturón de Seguridad Marítima 2025, tuvieron lugar en el Golfo de Omán, cerca del estratégico Estrecho de Ormuz, la estrecha entrada del Golfo Pérsico por donde pasa una quinta parte de todo el petróleo crudo comercializado en el mundo.

MAN UNITED Esta imagen generada por computadora, difundida por Manchester United, muestra el exterior del futuro estadio del club. (Foster + Partner vía AP) (Foster + Partner/AP)

Manchester United revela plan para el “mejor estadio de fútbol del mundo”

— El Manchester United presentó el martes los planes para construir el “mejor estadio de fútbol del mundo”, un recinto con una capacidad para 100.000 espectadores que superaría a Wembley como el más grande del Reino Unido.

Según los planes, el 20 veces campeón de la Liga Inglesa dijo que el recinto se construirá junto a su icónico estadio Old Trafford, lo que probablemente significa que el equipo no tendrá que reubicarse durante el proceso de construcción. No se mencionó cuánto costará el estadio ni se dio a conocer un cronograma para su finalización.