La inédita razón por la que no hay Starlink en Sudáfrica

El magnate estadounidense Elon Musk ha generado controversia al afirmar que su servicio de internet satelital, Starlink, no puede operar en Sudáfrica debido a su raza. En una publicación en la red social X, Musk respondió a un empresario sudafricano que criticaba las políticas de inclusión racial del país, escribiendo: “A Starlink no se le permite operar en Sudáfrica porque no soy negro”. Estas declaraciones se enmarcan en un debate sobre las leyes sudafricanas diseñadas para abordar las desigualdades heredadas del apartheid.

PUBLICIDAD

Sin embargo, las autoridades sudafricanas han rechazado categóricamente las acusaciones de Musk. Clayson Monyela, portavoz del Departamento de Relaciones Internacionales y Cooperación, respondió en X: “Señor, ¡eso no es cierto y usted lo sabe! No tiene nada que ver con el color de su piel”. Monyela añadió que Starlink es bienvenido a operar en el país siempre que cumpla con la legislación local.

Uno de los principales obstáculos para Starlink en Sudáfrica es una ley que exige que el 30% de la propiedad de las empresas de telecomunicaciones extranjeras esté en manos de “personas de grupos históricamente desfavorecidos”. Starlink, una filial de SpaceX, no cotiza en bolsa, lo que complica su capacidad para cumplir con este requisito. Según medios locales, la empresa ya había expresado su preocupación al regulador sudafricano de telecomunicaciones (ICASA), describiendo la norma como una “barrera significativa” para la inversión.

La polémica se produce en un contexto de tensiones políticas y sociales en Sudáfrica, donde las políticas de inclusión racial siguen siendo un tema delicado. Además, el presidente estadounidense Donald Trump ha criticado recientemente al gobierno sudafricano, acusándolo de confiscar tierras y tratar mal a ciertos grupos, lo que ha sido negado por las autoridades del país.

Mientras tanto, Starlink continúa expandiendo su cobertura global, pero su llegada a Sudáfrica parece depender de su capacidad para adaptarse a las normativas locales, más que de cuestiones raciales, como han subrayado las autoridades.