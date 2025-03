Karin Herrera: “La pobreza es una oportunidad para trabajar, para llevar más bienestar y desarrollo”

Conversar con la vicepresidenta Karin Herrera es como estar en una clase magistral como las que vivió cuando fue docente universitaria. “Extraño dar clases”, dice al atender a Publinews junto con su equipo de asesores, la mayoría mujeres, en su despacho en el Palacio Nacional de la Cultura.

PUBLICIDAD

La funcionaria se califica como “trabajadora y articuladora” a los conceptos que ya ha dicho de reservada, callada, honrada y feminista. Durante una charla, debido a la cercanía con el Día Internacional de la Mujer, destacó su coordinación con las secretarías a su cargo, la atención a los guatemaltecos retornados, el tema político con las autoridades universitarias, la pobreza y quién es confidente y principal consejero.

En su trabajo con las secretarías e instancias a su cargo ¿cómo es la coordinación?

“Todos firmaron un convenio el cual están organizados para que todas sus actividades coincidan y tenemos reuniones mensuales. También tengo otras instancias, por ejemplo, la Autoridad Migratoria Nacional y, recientemente el Gabinete Específico de Desarrollo Económico donde solicitamos una estrategia para enfrentar el costo de la vida. Está el Plan de Retorno al Hogar para darle ese seguimiento a los migrantes guatemaltecos retornados”.

Vicepresidenta. Karin Herrera en su despacho. Foto: Juan Carlos Chávez

En el tema migratorio y ese plan, que fue lanzado un día antes de la llegada de Marco Rubio, el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, ¿cuándo habrá algo concreto?

“Ese plan se venía trabajando desde el año pasado. Era el Plan de Integración y Reintegración que posteriormente el presidente (Bernardo Arévalo) decidió que se llamara Plan de Retorno al Hogar. La primera fase es en Estados Unidos a través de los consulados. Luego, acá se fortaleció, ahora ya no esperan al aire libre. En la actualidad, estamos en esa fase que, afortunadamente, se tiene el apoyo de la cooperación”.

PUBLICIDAD

¿Qué pasó con el albergue para retornados en el Parque de la Industria?

“Ellos tienen contratos establecidos que impedían un albergue para los guatemaltecos retornados. Esto hizo que se desistiera de esa posibilidad, entonces estamos viendo en Fegua y en otra instancia. Es muy probable que sea en Fegua”.

Mencionó la estigmatización a los migrantes.

“Tratamos de alquilar algunas bodegas a través de Migración, bodegas privadas, pero hay una estigmatización. Y esto no lo hace posible. Esto nos hace caer en cuenta de todos los obstáculos que viven los migrantes guatemaltecos retornados”.

Cuando viaja a la provincia se le acercan los vecinos, es decir, nota la admiración más por las mujeres.

“Me dice que soy admirada, bueno es un gran compromiso, por eso siempre digo que estoy aquí en la Vicepresidencia para trabajar por ellas y por todos porque es un gran compromiso el abrir esa brecha para otras mujeres que vienen atrás.

Las mujeres debemos ocupar puestos de toma de decisión para trabajar por otras, porque no ha sido fácil. Tuve la oportunidad de acceder a estudios superiores, pero, por ejemplo, si reviso para atrás en mi familia, sé que mis abuelas no. Y así como en mi caso, muchas mujeres guatemaltecas”.

¿Y no siente un poco de desigualdad en Guatemala ya que hay más oportunidades para los hombres?

“Bueno, estamos trabajando para cambiar eso. En las secretarías a mi cargo hay igualdad entre hombres y mujeres. La excepción es en mi equipo, aquí sí tengo más mujeres contratadas. Considero que todavía hay brechas, por ejemplo, para apoyar a las mujeres trabajadoras. Estamos viendo esto, principalmente en las áreas urbanas, donde las mujeres salen a trabajar, el tema es de realidad cultural”.

¿Qué evoca la palabra pobreza?

(Piensa). “En términos positivos, oportunidad para trabajar con fuerza, para llevar más bienestar y desarrollo a estos lugares. Necesitamos unir todo ese conjunto de bondad y esfuerzos para lograr cambiar esa realidad. Sabemos que no va a ser de la noche a la mañana porque tenemos décadas y décadas siglos de resabios. Venimos arrastrando esto y tenemos que ver cómo se va construyendo ese sueño guatemalteco que nos permita cambiar el chip y sentirnos que es posible quedarnos acá”.

Vicepresidenta. Karin Herrera en su despacho. Foto: Juan Carlos Chávez

¿Hasta dónde mantiene esa discordia con las autoridades de la Universidad de San Carlos de Guatemala? ¿Volverá por una charla?

“No tengo ninguna discordia, estoy ejerciendo mi cargo de vicepresidenta, trabajando para todos, para toda la población. Me interesa mucho la calidad en la educación pública, pues tiene que ser una calidad óptima y de excelencia para contribuir justo al desarrollo social y económico de las familias”.

Su vida personal es un secreto, en qué momento comparte con su familia, sus hijos.

“Mis dos hijos no están en Guatemala, están estudiando y mi mamá (Gladis Argelia Aguilar Vicente) es quien vive a la par de mi casa y con ella compartimos el saludo. Ella está pendiente de las noticias y de leer el periódico, me hace sus comentarios, sus opiniones, me da sus recomendaciones y mi mamá siempre ha sido mi guía. Ella ya tiene 89 años y siempre tiene ese ánimo, lo cual le agradezco porque siempre fue quien me apoyó en todo momento y por ella realicé mis estudios universitarios”.

Se ha calificado como reservada, callada, honrada y feminista. Ahora cómo se califica.

“Soy trabajadora. Me importa la población y los compromisos que se han hecho, me gusta ser cercana, escucharlos. Cuando voy a los municipios siempre les digo (al equipo de guardaespaldas), por favor, permitan que se acerquen, sé que hay riesgos, pero yo quiero ser cercana. Cuando veo a las niñas su risa me inunda, es muy lindo estar en las escuelas y me gustaría tener esa varita mágica para transformar todo de la noche a la mañana, porque sé que ahí está el presente, el futuro, me hace recordar mi niñez.

Me gusta ser articuladora. Esa es la parte muy importante y entonces es lo que rescato. Continúo siendo honrada, continúo siendo reservada, siempre me gusta observar, ver detalles que me que me dan información de las comunidades y buscar esas oportunidades de mejora en aquellos lugares que visito de las instituciones del Estado para que se brinde un mejor servicio a la población”.

Vicepresidenta. Karin Herrera en su despacho. Foto: Juan Carlos Chávez

Vicepresidenta

Karin Larissa Herrera Aguilar