VIDEO. Progenitora del violador capturado en zona 1 afirma que su hijo padece un problema de ceguera

En la madrugada de este miércoles 5 de marzo agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en coordinación con el comando antisecuestros allanaron un hotel ubicado en la 8va calle y 1ra avenida zona 1 de la Capital. Como resultado, capturaron a un hombre de 30 años de edad que mantenía retenida en contra de su voluntad a una menor de 12 años.

Según investigadores, Deibis Eduardo Guzmán Conde alias “El Perro Callejero” es un violador que se contactaba y mantenía conversaciones con las víctimas por medio de las redes, la mayoría de ellas eran niñas y adolescentes con perfiles de estudiantes.

“En este caso, fue en el TikTok donde seduce a la víctima, le asegura que tiene 18 años, posteriormente la cita en Tierra Nueva Chinaultla donde la secuestra en un taxi y luego en un hotel pretendía ultrajarla; en un descuido la niña toma el teléfono del violador, llama a la familia y así es como damos el lugar de cautiverio” aseguró antisecuestros.

Autoridades establecieron que el presunto violador, Guzmán Conde tiene vigente una orden de captura por el delito de violación en concurso real de delitos.

Versión de la mamá de Guzmán Conde

Por su parte, la progenitora del violador se presentó al lugar de la captura, la mujer cuestiona que su hijo tiene un problema de ceguera a consecuencia de un accidente y que ella tenía conocimiento de que su hijo estaba en un hotel con una mujer pero que desconocía que era una menor de edad.

“Él conoció a una muchacha en línea y él por su situación de salud no sale, y se platicaban por chat, yo no tuve conocimiento de esta situación o de esta persona en específico. Supe que estaba con una amiga en un hotel, pero ni sabía de donde era la persona o qué edad tenía, hasta que le llamé para ver si le había entrado una recarga que él me pidió porque ella le estaba pasando redes para comunicarse conmigo” refirió la mujer.

Así mismo, comentó cómo fue que ella se enteró que Guzmán Conde había sido capturado: “Luego me comentó que esta muchacha luego de pasar tres o cuatro horas en el hotel lo estaba acusando de secuestro y que ya lo tenían los policías ahí”, afirmó la mamá de Guzmán Conde.

“Desde ese momento lo empezamos a buscar porque los policías no nos querían dan razón de lo que estaba sucediendo, hasta aquí yo estoy consciente de que ella es menor de edad pero también estoy consciente de que mi hijo no la fue a sonsacar de su casa como tantos jóvenes que andan detrás de las muchachas, ellos simplemente tuvieron una relación por chat”, argumentó.

“No sé por qué él se arriesgó a salir”

La progenitora explicó que la comunicación fue por Messenger porque su número de teléfono casi no lo da: “Él siempre me comenta que va a salir y en esa ocasión ni me dijo nada, él a las 5:30 am salió de la casa a la cita, él por lo mismo que no mira bien, yo siempre le llamo a motoristas o taxistas de confianza, pero en esta ocasión como no me lo comentó yo no sé si la niña se lo mandó”, señaló.

Finalmente, la madre de Guzmán Conde confirmó que su hijo padece una enfermedad de ceguera a consecuencia de un accidente: “Por su misma situación de salud que tiene no puede andar normal en la calle porque no mira, el se cae porque no mira y el trabaja de ir a dejar a mis sobrinos al colegio y nos damos cuenta que en el trayecto se ha caído varias veces, entonces yo no sé qué situación tuvo con ella para que él se arriesgara a salir”, concluyó.