Trump dijo que Zelensky “no quiere que haya paz” y advirtió que no lo “tolerará por mucho más”

El ambiente sigue caldeado luego de la viral discusión el pasado viernes entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo de Ucrania, Volodimir Zelensky. Ahora, el estadounidense afirmó que su par no quiere el fin de la guerra con Rusia, y advirtió que no lo “tolerará por mucho más tiempo”.

¿Por qué Trump declaró esto? El estadounidense hizo esta aseveración del ucraniano porque éste dijo que el fin de la guerra con Rusia estaba “muy, muy lejos” de terminar, así que el republicano no se aguantó y siguió este lunes con sus misiles de mensajes en su red social Truth Social.

“ ¡Esta es la peor declaración que podría haber hecho Zelensky, y Estados Unidos no lo tolerará por mucho más tiempo! ”, escribió Trump en su plataforma digital, reseñó New York Post.

Prosiguió: “Es lo que estaba diciendo, este tipo no quiere que haya paz, mientras tenga el respaldo de Estados Unidos y Europa. En la reunión declaró rotundamente que no pueden hacer el trabajo sin Estados Unidos. Probablemente, no haya sido una gran declaración en términos de una demostración de fuerza contra Rusia. ¿En qué están pensando?”.

Zelensky se retractó

Zelensky se retractó de sus palabras y este lunes expresó a través de X que “ es necesaria la paz lo antes posible ” y que “es muy importante que intentemos hacer que nuestra diplomacia sea realmente sustancial para terminar esta guerra lo antes posible”.

Destacó que espera el apoyo de Estados Unidos “en el camino hacia la paz”.

El último intercambio de opiniones se produce en un momento en que está en duda un mayor apoyo de Estados Unidos a la defensa de Ucrania tras la sorprendente disputa pública provocada por las acaloradas palabras entre el líder de Kiev y el vicepresidente JD Vance.

Durante su reunión con Trump, Zelensky fue presionado a acordar con Estados Unidos para permitirles explotar los yacimientos de tierras raras en Estados Unidos. “O vas a hacer un trato o nos vamos, y si nos vamos, lucharás”, dijo Trump en ese entonces. Los ánimos se caldearon en los últimos 10 minutos del encuentro de 45 minutos en la Oficina Oval de la Casa Blanca y delante de la prensa. Parecía un show preparado para presionar al ucraniano ante los medios, incluso lo criticaron ante todos por su forma de vestir.

Finalmente, ordenaron al presidente de Ucrania que saliera de la Casa Blanca y que no seria bienvenido hasta aceptar un trato.

Al día siguiente, Zelensky se mostró “dispuesto” a firmar un acuerdo, pero hasta ahora, no se ha concretado nada. La incertidumbre impera en las relaciones Ucrania-Estados Unidos.

Tras la polémica, el mandatario ucraniano recibió un gran apoyo por parte de Europa. El primer ministro británico, Keir Starmer, convocó una reunión con presidentes de este continente para respaldarlo. Allí, Zelensky pidió que no olviden a Ucrania.