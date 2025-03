Volodimir Zelenski no cree que deba disculparse con Donald Trump

El líder ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó este viernes que no cree necesario pedir disculpas al presidente estadounidense, Donald Trump, tras la acalorada discusión que ambos mantuvieron durante su reunión en la Casa Blanca. En una entrevista, Zelenski respondió con un rotundo “no” cuando se le preguntó si consideraba disculparse, añadiendo: “Respeto al presidente y respeto al pueblo estadounidense”.

PUBLICIDAD

Zelenski defendió su postura, asegurando que no hizo “algo malo” y destacando la importancia de ser “abiertos y honestos” en las relaciones internacionales. Además, expresó su gratitud hacia Estados Unidos por el apoyo recibido durante los últimos tres años, especialmente en la lucha contra Rusia. “Nos han ayudado mucho. Desde el principio, durante tres años nos ayudaron a sobrevivir”, afirmó.

Sin embargo, el líder ucraniano reconoció que la disputa con Trump no es beneficiosa para ninguna de las partes y reiteró su disposición al diálogo. Aunque subrayó que no puede cambiar la “actitud ucraniana hacia Rusia”, enfatizó que Ucrania busca la paz. “Estados Unidos es nuestro amigo, Europa es nuestro amigo. Rusia es nuestro enemigo. Eso no significa que no queramos la paz”, declaró.

Zelenski también respondió a las críticas del senador estadounidense Lindsey Graham, quien sugirió que el líder ucraniano debería dimitir o enviar a alguien más con quien Washington pueda negociar. “Esta decisión solo puede tomarla el pueblo de Ucrania”, respondió Zelenski, rechazando la idea de renunciar.

A pesar de las tensiones, Zelenski reconoció que será difícil para Ucrania continuar su lucha sin el apoyo de Estados Unidos, pero afirmó que no están dispuestos a perder sus valores, su gente ni su libertad. Finalmente, expresó su confianza en que las relaciones entre Kiev y Washington pueden repararse, incluso después de la confrontación en el Despacho Oval. “Por supuesto”, dijo cuando se le preguntó si la relación con Trump podría salvarse.