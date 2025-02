“La edad era un problema”, exasistente de Biden admitió que encubrieron sobre su salud

Michael LaRosa, exasistente de la Casa Blanca y secretaria de prensa de la primera dama Jill Biden, admitió que durante la campaña del expresidente Joe Biden en Estados Unidos, el equipo del exmandatario encubrió sobre sus condiciones de salud.

En 2024, a medida que avanzaba la campaña para las elecciones presidenciales del 5 de noviembre, fueron haciéndose cada vez más visibles, los desvaríos mentales de Biden. En varios eventos públicos, se le notó como ido mentalmente, se notaba confuso y tropezaba con frecuencia, lo que hizo dudar sobre su capacidad física y mental para seguir al frente del Gobierno. Sin embargo, desde la Casa Blanca garantizaron sus capacidades para el cargo como presidente y reforzaban el apoyo a él en pro de un segundo mandato.

New York Post informó que LaRosa reconoció durante un seminario en un Instituto de Ciencias de la Universidad Americana, que desde el “día uno” estaba al tanto, de que la edad avanzada del presidente, de 81 años, podía ser un problema, no solo por sus condiciones, sino por una probable muerte.

“ El encubrimiento para mí es un poco difícil, un poco duro. Cada político, cada ser humano trata de encubrir la edad. Siempre fuimos conscientes, desde el primer día, de que la edad era un problema ”, dijo LaRosa.

Biden no era confiable para su propio equipo

El exasistente indicó que aplicaron “gaslighting” para negar la realidad. “Hubo mucha negación de las encuestas, y usaré el término gaslighting porque eso es lo que estaban haciendo ellos, la campaña, sus ex colegas. El mensaje para todos fue asegurarse de decirle a la gente que es demasiado pronto”, expuso.

Los síntomas de Joe Biden alertaban sobre un deterioro por su avanzada edad, y a pesar de saber su estado, todo su equipo hubiera seguido adelante con él como candidato, si no hubiera sido por el rechazo en las encuestas.

LaRosa expresó que aunque lo mostraban como candidato, el equipo de Biden no confiaba en él como candidato. Temían dejarlo solo públicamente, temían no practicar y hacer cosas improvisando.

“Simplemente no pudieron hacerlo, no tenían ni idea, y tampoco tenían el barco en Biden, por cierto… No confiaba en su propio candidato”, manifestó, para luego resaltar que la presión de las encuestas fue la que llevó al exmandatario a declinar en su candidatura a la reelección.