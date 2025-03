Guatemala destaca con la exportación del 11% de sus productos en playeras, suéteres y blusas de algodón

Las playeras, blusas y suéteres de algodón, que son favoritos por la comodidad y frescura al usarlas, representaron el 11% en el total de exportaciones de Guatemala durante el 2024. Los detalles se conocieron durante un diálogo que fue organizado por las autoridades del Ministerio de Economía (MEM).

Héctor Marroquín, viceministro de Integración y Comercio Exterior, compartió las cifras de las exportaciones de diversos productos guatemaltecos, que principalmente su mercado es Estados Unidos.

“El año pasado cerramos con exportaciones que totalizaron 14 mil 588.3 millones de quetzales. Esto implicó una variación del 2.8% respecto al año anterior”, se refirió el funcionario encargado del comercio exterior.

En cuanto a los productos, un dato que resaltó del mercado guatemalteco es que las prendas de algodón, que son las más cotizadas, encabezan las ventas al extranjero. “En primer lugar, los artículos de vestuario con un 11% del total de las exportaciones nacionales y aquí encontramos productos como camisetas, camisas de algodón, suéteres de algodón, blusas de algodón, camisas de fibras sintéticas, entre otros”, recalcó Marroquín.

Cifras de exportación. (Kenneth Monzón)

Más productos

El MEM registró que la exportación del banano representó el 6.6% del total durante el 2024. Así también, el café con el 6.3%; el azúcar con el 5%; y las grasas y aceites comestibles con un 5% del total de las exportaciones.

Estos productos son los conocidos como tradicionales que Guatemala exporta de muy buena calidad al mercado internacional.

La venta de estos productos representa un incremento del 2.8%, informó la cartera de Economía junto con un alza en la exportación del cardamomo, azúcar, de energía eléctrica, artículos de vestuario y productos de la industria química.

En cuanto a los clientes que compran y consumen los productos guatemaltecos, es Estados Unidos sigue siendo el principal socio comercial. Sin embargo, al ver el mercado local, la región centroamericana representa también otro principal mercado de las exportaciones guatemaltecas totalizando un 39%.

Complementarias

A decir de las autoridades las economías de Guatemala y Estados Unidos son “complementarias”. La ejemplificación es que se venden productos “frescos” y se compran maquinarias, vehículos, grasas, aceites y diversos productos que no se producen en el país. “Nuestras economías no compiten, son complementarias y eso no nos da cierta tranquilidad también para esperar el resultado de evaluación que puedan hacer las diferentes autoridades de los Estados Unidos”, concluyó Marroquín.

Mercado extranjero