La razón detrás del apagón que dejo sin luz a casi todo Chile

Un masivo apagón eléctrico dejó a oscuras al 98,5% de Chile el pasado martes, un evento sin precedentes desde 2011 que obligó al gobierno a decretar estado de catástrofe y toque de queda, medidas que ya fueron levantadas. Las causas del corte aún no están del todo claras, pero las autoridades han señalado a las empresas privadas que gestionan el suministro eléctrico en el país, un sector mayoritariamente privatizado desde la década de 1980.

El gobierno del presidente Gabriel Boric ha responsabilizado directamente a las empresas del sector, en particular a ISA InterChile S.A., filial de la colombiana ISA Energía, encargada de la transmisión eléctrica. Según un comunicado de la empresa, el apagón se originó por “la activación no deseada de sus esquemas de protección”, lo que provocó una “desconexión automática” de la línea eléctrica. Aunque no hubo una “falla real” en la infraestructura, el evento desencadenó un corte masivo que afectó a gran parte del país.

Los esquemas de protección, sistemas electrónicos o de software que previenen fallas mayores, no funcionaron como se esperaba. ISA InterChile asegura que el problema se corrigió 44 minutos después del corte, pero el gobierno ha mostrado escepticismo ante estas explicaciones. La ministra del Interior, Carolina Tohá, afirmó que persisten fallas en varias regiones, especialmente en el norte del país, donde aún hay zonas sin servicio eléctrico. Además, destacó que el evento ha sido “inadmisible” y anunció sanciones para las empresas responsables.

El ministro de Energía, Diego Pardow, respaldó las declaraciones de Tohá y señaló que, aunque la falla inicial corresponde a ISA InterChile, la extensión del apagón involucra a otras empresas e instituciones relacionadas con la coordinación del sistema eléctrico. Pardow subrayó que la recuperación del servicio tomó más tiempo del esperado y que se deben “determinar responsabilidades y establecer las sanciones correspondientes”.

El presidente Boric expresó su indignación por lo ocurrido, calificando el evento como “intolerable” y asegurando que el Estado hará valer las responsabilidades de las empresas involucradas. “No es tolerable que, por responsabilidad de una o varias empresas, se afecte la vida cotidiana de millones de chilenos”, afirmó.

Hasta el momento, se ha restablecido el 94% del suministro eléctrico, según informó el subsecretario del Interior, Luis Cordero Vega. Sin embargo, el apagón ha reabierto el debate sobre la supervisión estatal de los servicios privatizados y la necesidad de fortalecer el sistema eléctrico para evitar futuras crisis. Las investigaciones continúan para determinar las causas exactas del fallo y garantizar que no se repita un evento de esta magnitud.