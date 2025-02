Nostradamus y su inquietante predicción sobre la muerte del papa Francisco como señal del fin de mundo

En medio de la enfermedad del papa Francisco, ha resurgido una inquietante predicción del antiguo astrólogo y adivino francés Michel de Nostradamus, conocido como Nostradamus.

Los creyentes del famoso astrólogo, le han atribuido el cumplimiento de varias predicciones, entre ellas, el ataque a las Torres Gemelas, la pandemia de la Covid, el Gran Incendio de Londres, entre otros. Todos estos supuestamente, predichos en su libro ‘Las profecías’, publicado en 1555.

Marca refiere que se dice que en el citado libro, Nostradamus predijo sobre el papa Francisco, que “por la muerte de un pontífice muy anciano, será elegido un romano de buena edad, del que se dirá que debilita su sede, pero por mucho tiempo estará sentado y en actividad mordaz”.

Continuó diciendo que después de Francisco viene un Papa Negro, que será el último Papa antes del fin del mundo. “ El pontífice romano no será elegido, ni de cerca ni de lejos se le prestará atención. Un joven de piel oscura con la ayuda del gran rey entregará la bolsa a otro de color rojo ”.

Nostradamus escribió que durante la gestión del último Papa, de quien se cree será el sucesor del papa Francisco, habrá una guerra religiosa en todo el mundo.

Papa Francisco y su salud

El papa Francisco ya superó la crisis respiratoria por la que atravesaba, pero ahora enfrenta una insuficiencia renal. Sin embargo, el Vaticano informó que su problema en los riñones “no es grave”.

“ Las condiciones clínicas del Santo Padre, en su estado crítico, demuestran una leve mejoría. Tampoco en la jornada de hoy se han verificado episodios de crisis respiratorias asmáticas. Algunos exámenes del laboratorio han mejorado ”, fue el parte del Vaticano este lunes.

En la Plaza San Pedro han hecho rezos por la salud de Francisco, de 88 años. Los ojos del mundo están atentos a su estado, aunque él se mostró muy optimista este domingo en un mensaje de X en el que escribió: “En estos días me han llegado muchos mensajes de afecto y me han impresionado especialmente las cartas y dibujos de los niños. ¡Gracias por esta cercanía y por las oraciones de confortación que he recibido de todo el mundo!”.