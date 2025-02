Cárteles mexicanos reaccionan a su designación como “terroristas”

La decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de designar a seis cárteles mexicanos como organizaciones terroristas ha generado diversas reacciones entre los miembros de estas organizaciones criminales. Según el periodista mexicano Ioan Grillo, autor del libro “El narco: En El Corazón De La Insurgencia Criminal Mexicana”, los líderes de los cárteles no buscan conflictos con el Gobierno de EE.UU., mientras que algunos operadores callejeros se muestran dispuestos a responder con mayor violencia.

“Porque no hay manera de ganarle al Gobierno estadounidense. Te garantizo que no va haber una guerra donde ellos quieren invadir aquí”, dijo un miembro de un cártel en Tijuana. Por otro lado, un vendedor de drogas expresó: “Si quisieran venir a atacarnos, ¿qué voy a hacer? Me voy a defender”. Sin embargo, los líderes de alto rango han tomado medidas para reducir tensiones, como detener el flujo de migrantes y prohibir el tráfico de fentanilo en ciertas áreas.

Stefano Ritondale, exoficial militar y experto en inteligencia, señaló que los cárteles no parecen comprender el impacto de esta designación, que podría afectar sus redes comerciales y el tráfico de armas. “Creen que el Gobierno mexicano los protegerá”, afirmó. Además, los cárteles están más enfocados en sus luchas internas que en una posible intervención estadounidense.

Por su parte, Mica Treviño, experta en cárteles, destacó que estos grupos no toman en serio a Trump: “Creen que todo es pura palabrería para la televisión”. Aunque la designación permite sanciones unilaterales, los cárteles parecen más preocupados por sus rivales que por una posible operación militar de EE.UU. en México.