Periodista desaparece con el teléfono encendido en Brasil

Las autoridades brasileñas están llevando a cabo una investigación para esclarecer la desaparición de la periodista británica Charlotte Alice Peet, de 32 años, cuyo paradero se desconoce desde hace 11 días. La Asociación de Corresponsales Extranjeros en Brasil (ACIE) informó que una amiga de la reportera denunció su desaparición el pasado lunes 17 de febrero en la Delegación de Atención al Turista de Río de Janeiro.

Según los reportes, la última comunicación de Peet fue el 8 de febrero, cuando llamó por teléfono a una colega desde Sao Paulo para comentarle que buscaba una habitación en Río de Janeiro. La amiga, de nacionalidad estadounidense, le respondió que no podía alojarla porque su casa estaba llena. Desde entonces, no se ha tenido noticias de la periodista.

La familia de Peet se puso en contacto con la amiga días después, preocupada por la falta de comunicación. También alertaron a los consulados británicos en Río de Janeiro y Sao Paulo. El Departamento Especial de Atención al Turista (DEAT) indicó que el teléfono celular de la reportera permanece encendido, pero las llamadas realizadas por los investigadores no han sido contestadas.

Según el diario Folha de S. Paulo, que cita fuentes policiales, no se descarta la posibilidad de que Peet haya decidido cortar temporalmente los lazos con su familia y amigos. En Río de Janeiro, una de las principales causas de desapariciones de adultos es la interrupción voluntaria del contacto con personas cercanas. Sin embargo, las autoridades no descartan otras hipótesis y continúan investigando el caso.

Charlotte Alice Peet trabajó como periodista freelance en Río de Janeiro desde 2020, colaborando con medios internacionales como Al Jazeera, The Telegraph, The Evening Standard, The Times y The Independent. Según testimonios de amigos, en 2023 regresó al Reino Unido por solicitud de su familia, pero volvió a Brasil en noviembre de 2024.

La Embajada Británica en Brasil confirmó que está prestando asistencia a la familia de Peet y colaborando con las autoridades locales para determinar su paradero. Mientras tanto, la desaparición de la periodista ha generado preocupación en la comunidad internacional y entre sus colegas, quienes esperan respuestas sobre su situación.