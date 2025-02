El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que no permitirá que Elon Musk, al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), participe en ninguna decisión relacionada con la reducción de gastos en agencias vinculadas al sector espacial. Esta declaración se produce ante las preocupaciones sobre un posible conflicto de intereses, ya que el DOGE está inspeccionando organismos como el Departamento de Defensa y la Administración Federal de Aviación, que tienen contratos multimillonarios con las empresas de Musk, como SpaceX.

PUBLICIDAD

“Obviamente no permitiré que haya ningún conflicto de intereses”, dijo Trump durante una conferencia de prensa en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida. El mandatario elogió a Musk por su trabajo, calificándolo de “increíble”, pero advirtió que el empresario no puede involucrarse en decisiones que afecten al sector espacial. “Así que no permitiremos que Elon participe en nada que tenga que ver con el espacio”, agregó.

Musk tiene prohibido tomar decisiones espaciales

Trump también se refirió a Musk como un “patriota” y destacó sus contribuciones en la reducción de gastos gubernamentales. “Pueden llamarlo empleado, consultor o como quieran. Pero es un patriota, vean lo que ha hecho”, expresó el presidente.

Por su parte, Joshua Fisher, director de la Oficina de Administración de la Casa Blanca, aclaró en un documento judicial que Musk no es un empleado del DOGE, sino un “asesor principal del presidente”. Fisher subrayó que Musk no tiene autoridad formal para tomar decisiones gubernamentales y que su rol se limita a asesorar a Trump.

Esta distinción legal contradice las declaraciones públicas previas de Trump y Musk sobre la posición del empresario en el gobierno. La situación se enmarca en una demanda presentada por fiscales generales de 14 estados, quienes buscan impedir que Musk y el DOGE accedan a sistemas gubernamentales, alegando posibles conflictos de intereses.