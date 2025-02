Claudia Sheinbaum está dispuesta a tomar todas las acciones legales contra Google

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró este lunes sus críticas al gigante tecnológico Google por su decisión de cambiar el nombre del golfo de México en línea con el decreto emitido por el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien lo denominó “golfo de América”. Durante su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum mostró la carta enviada por Google y advirtió que su Gobierno está dispuesto a llevar la disputa a tribunales si la empresa no rectifica su decisión.

Sheinbaum explicó que el decreto de Trump solo se refiere a la plataforma continental estadounidense, es decir, 22 millas náuticas desde la costa de EE.UU., y no a todo el golfo de México. “Google lo que está haciendo es cambiarle el nombre a la plataforma continental de México y de Cuba, y eso no tiene nada que ver con el decreto que hizo el presidente Trump para su propia plataforma continental”, afirmó. “Esto está mal”, enfatizó.

Claudia Sheinbaum esta dispuesta a tomar todas las acciones legales contra Google

La jefa de Estado también divulgó una nueva carta enviada a Google, firmada por el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, en la que se insiste en que el decreto de Trump “se refiere exclusivamente a una porción delimitada del golfo de México”. El texto advierte que “excederse de dicha zona extralimita las facultades de cualquier autoridad nacional o entidad privada”, y que, de ser necesario, el Gobierno de México ejercerá las acciones legales pertinentes.

“Google no tiene derecho a renombrar la plataforma continental de México, no tiene ningún derecho, ni la plataforma continental de Cuba”, insistió Sheinbaum. “Vamos a esperar la respuesta de Google y, si no, procederemos en tribunales”, advirtió.

La presidenta mexicana subrayó que, bajo ninguna circunstancia, México aceptará que se renombre cualquier zona geográfica que incluya parte de su territorio nacional y que esté bajo su jurisdicción. Este conflicto refleja la firme postura del Gobierno mexicano en defensa de su soberanía y su rechazo a decisiones unilaterales que afecten su territorio.