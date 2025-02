Zelenskyy rechazó “cualquier negociación sobre Ucrania sin Ucrania”

Volodymyr Zelenskyy, presidente de Ucrania, informó que su país no sabía nada sobre las negociaciones que Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, tuvo con el ministro de Asuntos exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, para acordar un encuentro en Arabia Saudita en pro del fin de la guerra. Por eso, repudió cualquier negociación sobre Ucrania en la que no esté Ucrania.

“ Ucrania considera cualquier negociación sobre Ucrania sin Ucrania como los que no tienen resultado, y no podemos reconocer ... Cualquier acuerdo sobre nosotros sin nosotros ”, expresó Zelenskyy este lunes, según reseñó The Guardian.

Una de las afirmaciones del presidente Donald Trump durante su campaña es que con él en la Presidencia de Estados Unidos, nunca habría estallado la guerra entre Rusia y Ucrania. Con estos primeros pasos, está demostrando unas primeras acciones en cuanto al cese del conflicto. Sin embargo, Ucrania se siente desplazado, pese a que es parte del asunto.

“ Ucrania no sabía nada al respecto ”, reiteró Zelenskyy sobre las negociaciones, luego de que funcionarios rusos y estadounidenses fueron a Riad.

El mandatario ucraniano dio a entender que no participará en los encuentros planificados, hasta ahora, para realizarse en Arabia Saudita. Aunque no hay fecha prevista, se maneja que podría ser este mes de febrero con una cumbre de alto nivel entre Trump y el presidente ruso, Vladimir Putin.

Estados Unidos y Rusia en cumbre de alto nivel sin Ucrania

The Guardian refiere que la delegación de Estados Unidos estará integrada por Marco Rubio, quien arribó este lunes a Arabia Saudita; Mike Waltz, asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca; y Steve Witkoff, enviado de Trump en Medio Oriente, ya que también se busca la paz en esta zona.

Por parte de Moscú, estará Yuri Ushakov, enviado de política exterior; y Sergei Lavrov, exministro de Relaciones Exteriores; así como Kirill Dmitriev, jefe del fondo de riqueza soberana y un financiero sujeto a las sanciones de Estados Unidos, amigo cercano de la hija de Putin.

Hasta el momento, no hay mención sobre la participación de Ucrania, ya que Lavrov dijo que Europa “no tiene lugar en la mesa de negociaciones”, y que solo escucharán a Estados Unidos.

La reunión será para preparar “posibles negociaciones sobre el acuerdo ucraniano y la organización de una reunión entre los dos presidentes”, dijo Dmitry Peskov, portavoz de los Kremlin.