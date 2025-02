La Embajada de Estados Unidos anuncia ampliación de citas de entrevistas para la visa de no inmigrante

A partir del 27 de enero del 2025 la Embajada de Estados Unidos en Guatemala lanzó una nueva medida para las personas que quieran solicitar su visa de no inmigrante.

Cada lunes a partir de la fecha antes mencionada, tienes la posibilidad de buscar espacios de citas de entrevistas de visa de no inmigrante, según disponibilidad, esto en horario de 9:00 a.m. a 12:00 p.m., con la excepción de los días de asueto de Guatemala y Estados Unidos.

Además, informaron que pueden habilitar citas fuera del horario regular según sea necesario. Por lo que hacen el llamado a las personas que tienen programada su cita a que ingresen a su perfil y revisar si la pueden adelantar. Consulta aquí.

La Sección Consular de la Embajada de los Estados Unidos en la Ciudad de Guatemala es responsable de proporcionar servicios de visas a aquellos que buscan ingresar a los Estados Unidos por un período temporal .

Por lo que si aún no tienes visa y deseas tramitarla, visita el sitio web General Dynamics Information Technology (GDIT) para obtener información completa sobre la solicitud de una visa de no inmigrante en los Estados Unidos, incluyendo un directorio de categorías de visa de no inmigrante. Requisitos de solicitud.