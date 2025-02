VIDEO. Pasajera grabó el incómodo momento que un hombre le hizo pasar en un bus de Villa Nueva

Una pasajera evidenció a través de sus redes sociales, el momento incómodo que pasó en un autobús extraurbano que se dirigía de Villa Nueva hacia El Trébol. La mujer relató que la situación sucedió el jueves 13 de febrero a las 7:30am.

Según escribió, un hombre se sentó a la par suya y se pegaba mucho a ella, le pegaba con el codo y la volteaba a ver hasta que ella se percató de sus intenciones; el sujeto sacó su miembro.

“Esto me pasó el día de hoy, si me pueden ayudar a difundir para que no se quede impune y encontrar a la persona, ya que no creo que sea la primera vez que lo hace, espero que sea la última y no le suceda a más personas”, detalló la pasajera en Facebook.

“Se preguntarán por qué no reaccioné en ese momento. Me quedé en shock y no sabía si los demás le iban a dar importancia, el sujeto sabría dónde me bajé hacia mi trabajo y podría haber consecuencias peores, hasta controlarme y no sabría que más hacerme en el futuro. No se juzga a la víctima. Que cruel es el mundo es por ello que no muchas alzan la voz”, concluyó.