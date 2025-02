La historia de la hondureña que quiere autodeportarse y no puede por un aspecto legal

Una madre hondureña quiere autodeportarse voluntariamente en Estados Unidos y volver a su país por el miedo que tiene de las deportaciones masivas que ordenó el presidente Donald Trump. Sin embargo, un detalle legal le impide irse.

El caso lo reseñó Telemundo Houston, que identificó a la fémina como Cindy Pérez, residente de Cloverleaf, Texas. El problema legal radica en que quiere regresar a Honduras con su hijo de 10 años, pero no puede llevárselo porque en Estados Unidos, los menores no tienen pasaporte si el padre y la madre no lo autorizan en acuerdo.

Pérez indicó al citado medio que su expareja, de quien sufrió violencia doméstica, no quiere dar el permiso para el documento de viaje de su hijo.

“ Yo me quiero regresar a Honduras con el niño y no puedo porque me dicen que necesito la firma de él para el pasaporte del niño ”, expresó la mujer, quien teme ser víctima de una deportación por parte del ICE.

Destacó que “ me tiene preocupada, que me agarren, me deporten y el niño se quede en la escuela o no sé, o se quede acá en el apartamento, no sé… Ya no puedo vivir aquí, pero quiero llevarme a mi hijo ”.

A Cindy no le importa irse de Estados Unidos, porque asegura, que no se le cumplió el sueño americano, no consiguió trabajo estable, y a eso, se suman los maltratos que sufrió del padre de su hijo.

¿Cuál es la solución de la hondureña para poder autodeportarse?

La madre hondureña podría tener una solución para autodeportarse y poder llevarse a su hijo. La opción la planteó Gilda Silvestrucci, cónsul general de Honduras en Houston, quien explicó a Telemundo, que Pérez puede acudir ante las autoridades y denunciar los maltratos de su ex, para que le quiten la tutela del niño. “Este sería un soporte para nosotros, para que ella pueda salir del país con el niño”, detalló.