VIDEO. Pese a la tragedia en la calzada La Paz continúan las imprudencias de velocidad en los buses extraurbanos

Escenas de dolor y consternación se han vivido en diversos velorios y sepelios tras la muerte de 54 personas, que viajaban en un autobús que terminó en un barranco al final de la calzada La Paz, debajo del puente Belice. La tragedia de la madrugada del lunes 10 de febrero dejó a varias familias enlutadas y a la población consternada por las imágenes de dolor y llanto.

PUBLICIDAD

Guatemala está de luto luego de haber conocido el accidente de tránsito de un autobús que circulaba “a toda prisa” por la calzada La Paz la madrugada del lunes cuando ingresaba a la ciudad de Guatemala desde El Progreso. El bus chocó contra tres vehículos y terminó en el fondo de un barranco, en el río de aguas de drenaje denominado Las Vacas.

Las autoridades avanzan con la pesquisa relacionada con determinar el motivo del accidente, uno de los más fatales en Guatemala. La Fiscalía espera los resultados de las pruebas de toxicología practicadas al conductor para determinar si iba ebrio o drogado. Sin embargo, pese a la situación, usuarios en redes sociales siguen compartiendo la imprudencia al volante de los conductores de los autobuses que prestan el servicio en las diferentes carreteras del país.

Tal es el caso de un automovilista que conducía por la autopista Palín- Escuintla quién denunció la imprudencia vial de un conductor de un bus extraurbano de la línea Esmeralda que se dirigía hacia la costa Sur. El conductor compartió un video a esta redacción en donde relata que llamó a la Policía Nacional Civil (PNC) para que le dieran seguimiento al transporte; sin embargo, no lograron alcanzarlo.

“La Esmeralda no se detiene, voy a 130km/h he tratado de alcanzarla y no se detiene”,afirmó el usuario.