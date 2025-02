México desmiente haber pedido la liberación de un exsecretario de defensa

El fiscal general de México, Alejandro Gertz Manero, desmintió este martes que el gobierno mexicano haya solicitado a Estados Unidos la liberación del exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, quien fue detenido en 2020 en EE.UU. por cargos de narcotráfico y lavado de dinero. Durante una conferencia de prensa junto a la presidenta Claudia Sheinbaum, Gertz Manero calificó las imputaciones contra Cienfuegos como un “catálogo de falsedades” y aseguró que el proceso judicial en su contra fue suspendido por una jueza estadounidense a petición del Departamento de Estado, no por intervención del gobierno mexicano.

El fiscal negó que exista algún documento que respalde la idea de que México pidió la liberación de Cienfuegos. “Eso no es cierto, no hay un solo documento”, afirmó, en respuesta a las preguntas de la periodista Dalila Escobar, de la revista Proceso, quien insistió en el tema. Sheinbaum intervino para pedirle a la reportera que revisara el expediente, subrayando que no se trataba de una “versión oficial”, sino de “la verdad”.

Cienfuegos, quien fue secretario de la Defensa durante el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), fue detenido en EE.UU. en octubre de 2020, pero los cargos fueron retirados meses después, permitiéndole regresar a México, donde la Fiscalía General de la República (FGR) lo exoneró. Gertz Manero aseguró que las pruebas presentadas por la DEA eran “absolutamente falsas” y que México demostró esto a las autoridades estadounidenses.

La polémica se reavivó recientemente tras la aparición pública de Cienfuegos junto a Sheinbaum durante la ‘Marcha de la Lealtad’, lo que ha generado nuevas críticas y preguntas sobre su caso.