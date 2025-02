La insólita petición de Donald Trump a Ucrania

En una reciente entrevista, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, generó controversia al sugerir que Ucrania podría “algún día convertirse en parte de Rusia”, al tiempo que destacó el interés de su administración en asegurar el acceso a los valiosos recursos naturales del país europeo, como las tierras raras y los yacimientos de petróleo y gas. Estas declaraciones han despertado reacciones tanto en Ucrania como en la comunidad internacional, especialmente en un contexto en el que el conflicto entre Ucrania y Rusia sigue siendo un tema de tensión global.

Trump afirmó que Ucrania y Rusia podrían llegar a un acuerdo en el futuro, aunque no descartó la posibilidad de que no lo logren. “Puede que lleguen a un acuerdo. Puede que no lleguen a un acuerdo. Puede que algún día sean rusos. Puede que no sean rusos algún día”, declaró el mandatario estadounidense. Estas palabras han sido interpretadas como una posible aceptación tácita de la anexión de territorios ucranianos por parte de Rusia, algo que ha sido fuertemente rechazado por la comunidad internacional desde la crisis de Crimea en 2014.

Además, Trump destacó el valor estratégico de los recursos naturales de Ucrania, señalando que el país posee “tierras tremendamente valiosas, en términos de tierras raras, en términos de petróleo y gas, en términos de otras cosas”. El presidente estadounidense expresó su interés en asegurar que Estados Unidos recupere parte de la inversión que ha realizado en Ucrania, sugiriendo que el país europeo podría compensar a EE.UU. con el acceso a estos recursos.

Trump reveló que ha solicitado a Ucrania el equivalente a 500.000 millones de dólares en tierras raras como parte de un posible acuerdo. “Quiero tener nuestro dinero asegurado, porque estamos gastando cientos de miles de millones de dólares”, afirmó. Según el mandatario, Ucrania habría accedido a esta propuesta, lo que, en sus palabras, hace que Estados Unidos no se sienta “estúpidos” al invertir en el país.

Ucrania es uno de los países con mayores reservas de tierras raras en el mundo. Según datos de la ONU, el país posee yacimientos de 21 de los 30 elementos considerados tierras raras, incluyendo cobalto, escandio, grafito, tantalio y niobio. Estos materiales son esenciales para industrias de alta tecnología, como la electrónica, la energía verde y la medicina, lo que los convierte en un recurso estratégico a nivel global.

Trump también aseguró que se han logrado “enormes progresos” en la resolución del conflicto entre Ucrania y Rusia en las últimas semanas. “Estamos tratando con los rusos. Estamos tratando con los ucranianos. Creo que se va a hacer algo, eso espero”, declaró. Sin embargo, no proporcionó detalles concretos sobre estos avances, lo que ha generado escepticismo entre analistas y líderes internacionales.

Previamente, Trump había mencionado su interés en ofrecer 500 millones de dólares a Ucrania a cambio del acceso a sus tierras raras y yacimientos de gas, como parte de un posible acuerdo de paz con Rusia. Esta propuesta ha sido vista por algunos como un intento de monetizar el conflicto, mientras que otros la interpretan como una estrategia para asegurar recursos clave para Estados Unidos.