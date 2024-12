Piloto de tráiler revela dato espeluznante sobre accidente en carretera a EL Salvador

“Estaban vivos”, dijo sobre el accidente que marcará su vida. Estas son sus declaraciones.

La mañana de este viernes, un accidente de tránsito se registró en el kilómetro 21 de la carretera a El Salvador.

De acuerdo con los bomberos, al llegar al lugar, localizaron dos vehículos que al parecer impactaron de frente. Un vehículo pesado y un sedán, que en su interior tenía dos personas calcinadas.

Pese al esfuerzo de los socorristas para sofocar las llamas, ya nada pudieron hacer por las víctimas.

Sin embargo, el conductor del tráiler se salvó y relató el trágico momento que marcará toda su vida.

Aseguró que el estacionó en la madrugada, pues lo vencía el sueño, por lo que, para evitar accidentes, decidió descansar unas horas.

“Yo iba para Jutiapa a la 1 de la mañana, decidí dormir unas horas, pues no me gusta estar peleando con el sueño, puse mi alarma a las 6 de la mañana, y a las 4 se escuchó un golpe fuerte”, dijo.

Contó que el vehículo, que se desplazaba en el carril contrario, venía descontrolado.

“Venía en el otro carril y se vino a estrellar conmigo. De una vez agarró fuego, entonces yo intenté, me gasté toda el agua que tenía, extinguidor. Por más que pedí ayuda a la gente, nadie paraba. Las personas se quemaron, no pude sacarlas”, manifestó el conductor.

Agregó que, pese a sus esfuerzos, no logró rescatarlos. “El fuego fue rápido y fuerte, solito no pude hacer nada más lamentablemente. Se quemaron vivos”, indicó Álvaro, quien no mencionó su apellido.