Su padre se suicidó al no encontrarla pero Hannah Kobayashi solo quiso desconectarse yendo México

La desaparición de la fotógrafa hawaiana Hannah Kobayashi, de 30 años, ha mantenido en vilo a sus familiares y a las autoridades, luego de que fue reportada como desaparecida el pasado 11 de noviembre. El desespero de sus seres queridos fue tanto, que su padre Ryan Kobayashi viajó desde Hawái a Los Ángeles buscándola, pero al no encontrarla, se suicidó. Después de tanto caos, ahora la policía informó que vieron a la mujer entrar libremente a México.

PUBLICIDAD

“ Está desaparecida voluntariamente ”, notificó durante la noche de este lunes, Jim McDonnell, jefe de la Policía de Los Ángeles, según reseñó The Associated Press (AP). La captaron en los videos de las cámaras de vigilancia de la frontera. No había señales de estuviera herida, secuestrada, como víctima de trata de personas o de algun otro crimen.

Antes de ser reportada como desaparecida, Hannah viajaría el 8 de noviembre a Nueva York para un nuevo empleo, y aprovecharía para visitar a su familia. Sin embargo, perdió un vuelo de conexión durante una escala en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Se comunicó con sus parientes cercanos por chat diciéndoles que pasaría la noche en el aeropuerto y que haría turismo en Los Ángeles. Su tía, Larie Pidgeon, expresó que después de eso recibieron mensajes “extraños y crípticos, simplemente alarmantes”, por lo que ellos comenzaron a presionar. Fue entonces, cuando desapareció. Su teléfono salía apagado. No supieron más de ella desde el 11 de noviembre, por lo que la reportaron desaparecida.

La búsqueda de Hannah Kobayashi se activó en Los Ángeles y en todo el país con fotos de ella, además de la difusión de números de contacto para quienes la viera.

Un folleto que pedía información sobre Hannah Kobayashi, quien entonces estaba desaparecida, el 21 de noviembre del 2024 en Los Ángeles. (AP foto/Damian Dovarganes) AP (Damian Dovarganes/AP)

Su padre, desesperado, salió de Hawái, pero lo encontraron muerto alrededor de las 4:00 de la mañana del pasado domingo 24 de noviembre cerca del estacionamiento del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. La causa de muerte fue notificada como un suicidio, tras lanzarse de un piso alto. El hombre tenía 58 años.

“ Después de buscar incansablemente por todo Los Ángeles durante 13 días, el padre de Hannah, Ryan Kobayashi, trágicamente se quitó la vida… Esta pérdida ha aumentado inmensurablemente el sufrimiento de la familia ”, dice un comunicado de la Policía de Los Ángeles.

Se presume que se suicidó desesperado por no hallar a su hija, lo que sumó más tragedia a todo su círculo familiar, que todavía desconoce el paradero de la mujer.

PUBLICIDAD

A Hannah Kobayashi la vieron en México

Como jefe de la Policía de Los Ángeles, Jim McDonnell, notificó que según las grabaciones de video de seguridad de la Aduana y Protección Fronteriza de Estados Unidos, Hannah Kobayashi viajó sola y voluntariamente a México.

El pasado 12 de noviembre la vieron en el cruce fronterizo de San Ysidro, a unos 201 kilómetros al sureste de Los Ángeles. Declararon su caso como una “desaparición voluntaria”, ya que se alejó sin querer comunicarlo a sus seres queridos.

McDonnell dijo que la mujer solo buscaba “alejarse de la conectividad moderna”, y aunque recalcó su derecho a la privacidad, le pidió a través de las cámaras de los representantes de la prensa, que contacte a sus familiares para que estén tranquilos, sabiendo que ella está bien.

La policía cree que Kobayashi perdió su vuelo voluntariamente, aunque sus parientes todavía refutan esta versión.

La hipótesis de la “desaparición voluntaria” se refuerza en el hecho de que Hannah Kobayashi ya había confiado a sus cercanos que deseaba desconectarse de todo. Se desconoce, si a la fecha, ya sabe que su padre murió, tampoco se sabe en qué parte exacta de México se encuentra, por lo que el llamado se mantiene para que se comunique con sus familiares.

A pesar de todo la controversia por su “desaparición”, las autoridades de México afirman que no emprenden su búsqueda hasta que no hagan una solicitud formal.

En las últimas horas, llama la atención que la familia de Hannah cerró la página de Facebook ‘Help Us Find Hannah’ por donde pedían ayuda para encontrarla. No han informado si ella ya los contactó.

Mientras Hannah Kobayashi no se comunique con sus seres queridos, su caso sigue siendo un misterio ¿Realmente está bien? ¿Es verdad que desapareció voluntariamente? ¿Por qué no se ha reportado tras la muerte de su padre? ¿Tiene algo que ver la muerte de Ryan Kobayashi con alguna trama de la desaparición de la mujer?