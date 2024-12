México desconoce que estudiantes de química fabrican fentanilo

Un reportaje del medio estadounidense The New York Times detalla que estudiantes de química en Sinaloa abordan avionetas que los transporta hacia la selva donde fabrican fentanilo para los narcotraficantes. Este día, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que desconoce que los estudiantes de química en Sinaloa fabrican fentanilo para los narcotraficantes.

Durante la acostumbrada conferencia, Sheinbaum pidió a los estudiantes mexicanos que no lo hicieran. Incluso, durante la conferencia solo sabía del tema, dijeron, por una serie de televisión, cuyo guión era el de un profesor de química que elabora drogas, haciendo referencia a ‘Breaking Bad’.

Así se expresó la mandataria

“Entonces, esto que sale en el New York Times, de que son jóvenes mexicanos estudiantes de química que están desarrollando las drogas, no necesariamente, empezó en otro lado, y que yo sepa, que haya visto, lo único que he visto es una serie de televisión de Estados Unidos, que de alguna manera muestra cómo un profesor de química, y además como si eso fuera bueno, se involucra en la producción de droga y en la venta […] No conocemos hasta ahora, es la información que tengo de la Secretaría de Seguridad y de todas formas siempre hacemos investigación”, dijo la presidenta.

La conferencia:

Con información de agencias.