VIDEO. Así justifica el diputado Julio Portillo su voto a favor del aumento salarial para los legisladores

Portillo, que representa al distrito de Zacapa, aseguró que “hay doctores que ganan hasta Q45 mil y no son padres de la Patria”. Y recordó que “no tiene carro tras perderlo en un accidente”.

El legislador argumentó que, como fiscalizadores, deben movilizarse desde la ciudad hacia sus departamentos y cubrir sus viáticos, beneficios que actualmente solo poseen los magistrados del Organismo Judicial.

“Estaba haciendo un análisis de cuanto ganan los diputados a nivel Latinoamérica, en un país como Chile cada diputado gana 9 mil dólares. Vemos que en Guatemala el salario base es de Q9,550 y vemos que directores, que no son padres de la patria y representantes del pueblo, con salarios de Q30 mil, vemos doctores con sueldo de Q45 mil y vemos enfermeras con sueldos de Q29 mil”, aseguró.

Agregó que los funcionarios del Organismo Judicial si gana un buen salario.

“Considero, que soy departamental, tengo que viajar, otra cosa, perdí me vehículo y me toca quedarme acá y rentar una casa, todos esos gastos que nosotros hacemos no los toman en consideración, mientras que vemos el judicial y les dan combustible y vehículo para que puedan movilizarse”, afirmó.

Añadió que las personas le piden dinero, porque piensan que gana Q80 mil.

“La realidad es que ganamos Q9 mil, otra cosa son las dietas, pero es por otro trabajo que hacemos, voté a favor”, indicó.

Portillo se accidentó el 14 de mayo en la 10a. Avenida y 1ra. calle zona 1.

Esta declaración surge tras la aprobación, en la que con 87 votos aprobaron un incremento salarial junto con el presupuesto del Organismo Legislativo que asciende a más de 148 mil quetzales.