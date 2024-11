Diputados se “recetan” un aumento salarial y ganarían más de Q46 mil

Durante una maratónica sesión, que finalizó ayer en la madrugada, los diputados del Congreso de la República aprobaron el presupuesto para 2025 de ese organismo por más de Q1 mil 464 millones e incluyeron una enmienda para que la Junta Directiva aumente el salario de los legisladores para equiparar sus ingresos a los de un magistrado de sala, calculado en Q46 mil.

La enmienda planteada por diputados de varias bancadas establece que la directiva realizará las readecuaciones necesarias para “mejorar” los salarios y retribuciones de los parlamentarios que actualmente reciben aproximadamente Q29 mil. Además, delimita que el aumento no puede ser menor a los ingresos percibidos por los magistrados de la Corte de Apelaciones.

El incremento se realizará conforme a la distribución y otros aspectos contemplados en el presupuesto aprobado. El artículo agregado autoriza que los legisladores tengan derecho a indemnización y prestaciones de ley.

El presidente del Congreso, Nery Ramos, aseguró que la enmienda no fue apoyada por los miembros de la Junta Directiva, pero recordó que fue aprobada con el voto de 87 diputados. Explicó que deberán analizar la normativa y realizar las readecuaciones necesarias para cumplir con ella.

La enmienda fue respaldada por diputados de Cabal, Comunidad Elefante, Vamos, Valor, Visión con Valores (Viva), Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Todos, Victoria, Compromiso Renovación y Orden (Creo), Bienestar Nacional (Bien), Cambio y Partido Azul.

Reacciones

“Bacanal en el Congreso. No voté por ley de la PNC por regresiva y atentatoria a los DD. HH. No voté por aumento de salario de diputados porque es contradictorio con tanta pobreza. No voté por presupuesto por deuda desmedida y bolsones de corrupción”, expresó el diputado Orlando Blanco, de la bancada VOS, en sus redes sociales.

Mientras que Manfredo Marroquín, analista en temas de transparencia pública, lamentó la forma en que los legisladores aprobaron su propio presupuesto, incluyendo un beneficio. Además, señaló que esperaron hasta la madrugada para lograrlo.

“Aprobar un aumento salarial en horas de la madrugada para beneficiarse a sí mismos deja muy mal parada a la actual legislatura”, puntualizó.

“Injustificado el aumento salarial de los diputados al Congreso de la República”, es uno de los tantos reclamos que los internautas han hecho en las redes sociales.

“Mientras la población pasa penas para tener comida en su mesa, los diputados se recetan jugoso salario. Cada día, miles de guatemaltecos desesperados migran ante la falta de empleo digno”, es otro de los comentarios.

La distribución

Del total aprobado, el Organismo Legislativo tendrá a su disposición Q987 millones, mientras que Q245 millones serán destinados para el funcionamiento de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).

Además, Q13 millones serán trasladados al Parlamento Centroamericano, una de las obligaciones del Estado con las operaciones de esa instancia regional y Q2.4 millones para la Corte Centroamericana de Justicia.

Durante la jornada, el Congreso aprobó la reforma a la Ley contra la Delincuencia Organizada, una nueva normativa para la Policía Nacional Civil y el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la nación por Q148 mil millones.