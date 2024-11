Media hermana de Meghan Markle la instó a acercarse a su padre: “Hay un dolor en su corazón”

Samantha Markle, media hermana de Meghan Markle, se pronunció una vez sobre la complicada relación de la esposa del príncipe Harry con su familia. Como es sabido, la también Duquesa de Sussex rompió relaciones con su padre Thomas Markle luego de que supuestamente, descubrió que él estaba vendiendo fotos de ella y del príncipe Harry. Los lazos entre padre e hija quedaron tan afectados, que ella no lo invitó a su matrimonio. A la fecha, no se hablan, a pesar de que el hombre le ha rogado verla y también a sus nietos.

“Meghan no tiene idea de lo que se está perdiendo porque cuando mi padre se vaya, será demasiado tarde”, dijo Samantha a Daily Mail, según publicó New York Post.

La media hermana de Meghan Martkle dijo que la duquesa tiene “oportunidades perdidas” y destacó que “créeme, lo sé. No puedes volver ese tiempo. Deja un agujero en tu corazón”.

Samantha y Meghan Markle en 2008 — Foto: Reprodução/Daily Mail

Manifestó que la relación de su hermana con el príncipe Harry afectó a su madre Rosly, quien murió hace un mes. Además, resaltó que “no podía creer” cómo Meghan trató a la Realeza, al separarse de ellos.

“No conozco a la familia real… Soy solo un humano, mirando desde el otro lado del estanque, pero no podía creerlo.. Mi padre no quiere que Meghan le devuelva el dinero, pero quiere amor de ellos porque hay un dolor en su corazón si no está ahí”, expuso.

Contó que ella también estuvo separada de su madre, pero al verla enferma, “no quería muriera sintiendo que estaba sola y no la amaban. Casi lo dejo demasiado tarde. Ambos podrían aprender de mí”.

Media hermana de Meghan y una difícil relación

El citado medio indicó que Thomas Marjle sufrió un derrame cerebral en 2022. De allí, que la media hermana de Meghan tema que no le quede mucho tiempo y que parta de este mundo sin estrechar lazos con ella, ya que no se hablan desde hace seis años.

El padre de la Duquesa es un director retirado de iluminación de Hollywood. Poco antes de la boda de su hija con Harry, ella lo descubrió vendiendo fotos de ambos. Las relaciones no se han vuelto a restablecer entre ambos.

Samantha refirió que la actitud de Meghan no solo ha afectado a su padre, sino a la Familia Real. “Sabía que mi padre había sufrido, pero pensé que se detendría en la reina… Creo que lo que me pone triste ahora es que hubo tantas oportunidades perdidas para el amor y la familia real”, dijo.