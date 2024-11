Viralizan la fotografía de Residente con el presidente Bernardo Arévalo

Ayer, los guatemaltecos disfrutaron los éxitos y los nuevos temas de Residente, los fanáticos del rapero asistieron a Forum Majadas para corear las canciones del rapero que incluyen mensajes profundos a la educación, política y en contra del régimen. Sin embargo, en su visita a Guatemala, una reunión inesperada sorprendió a los guatemaltecos.

PUBLICIDAD

El rapero, compositor, productor y activista visitó al presidente de Guatemala Bernardo Arévalo. El mandatario compartió una imagen donde aparece en una conversación con el puertorriqueño y escribió: “Educación para todas y todos”.

René Pérez aparece en la foto entregando una especie de guión o texto a Arévalo, quien lo recibe con emoción e interés.

TRAYECTORIA

René Pérez Joglar, conocido como Residente, es un artista puertorriqueño multipremiado, escritor, cineasta y activista global que ha roto estereotipos, barreras y ha creado nuevas tendencias a través de su ejecución creativa.

En febrero pasado, lanzó Las letras ya no importan, su segundo álbum como solista, una producción que incluyó 23 temas y contó con el apoyo de varios cantantes invitados.

En ese disco, Residente incluyó varios videos musicales que él dirigió y protagonizado, entre ellos, This Is Not America, René, Quiero ser baladista con Ricky Martin, Problema Cabrón con WOS, Ron en el piso y 313 con Penélope Cruz y Silvia Pérez Cruz.

El primer álbum en solitario del artista, tras su exitosa carrera en el grupo Calle 13, fue lanzado en 2017 y se llamó Residente. En la actualidad continúa con la difusión de Las letras ya no importan, un disco que le dio título a su reciente gira.