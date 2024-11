Príncipe Harry y Meghan Markle no esperan ser invitados por la Realeza en Navidad: estos son sus planes

La Familia Real británica se prepara la Navidad, pero una vez más, el príncipe Harry y Meghan Markle no están en la lista de invitados, y tampoco esperan estarlo, por lo que tienen sus propios planes para la época decembrina.

New York Post publicó que según una fuente, los Duques de Sussex pasarán la Navidad en su mansión en Montecito, California, con sus dos hijos Archie y Lilibeth, y con Doria Ragland, madre de Meghan.

La reunión anual navideña del rey Carlos III y el resto de la Realeza será en Sandringham House, y mientras tanto, los preparativos continúan por parte de la princesa Kate Middleton para su tradicional concierto de villancicos, donde estará con su esposo y sus tres hijos.

Príncipe Harry Meghan junto a sus hijos

La fuente reveló que el plan del príncipe Harry y Meghan Markle es celebrar la Navidad en casa de una forma “extra especial” para sus dos hijos.

“ Meghanhs mamá Doria se unirá a ellos en casa en Montecito y se asegurarán de que los niños tengan un día alegre, a pesar de no estar cerca de la familia extendida ”, expresó el informante, quien indicó que la pareja no espera recibir una invitación de la Realeza. Desde que ambos se mudaron a Estados Unidos, y renunciaron a sus deberes reales, no han sido invitados a eventos con la Familia Real, sino sólo a los actos fúnebres de la reina Isabel II y a la coronación de Carlos III, a esta última, no fue Meghan.

Harry fue al funeral de un tío materno y se dice que en el sitio, también estaba su hermano el príncipe William, pero no se hablaron.

Después de que la pareja renunció a sus deberes reales, el rey Carlos III le retiró la seguridad privada que normalmente dan a la Realeza. Por eso, él decidió no ir más a Reino Unido con su esposa, hasta que no le devuelvan el beneficio, ya que asevera, que no lo expondrá, ni a ella, ni a sus hijos.