Príncipe Harry sorprendió haciéndose un tatuaje

El príncipe Harry sorprendió a todos con un video que está viral en las redes sociales y en el que se le ve haciéndose un tatuaje. Aunque el hecho fue en septiembre pasado, lo difundieron este martes.

Todo ocurrió en Nueva York, cuando el también duque de Sussex estaba en la ciudad con motivo de la Asamblea General de Naciones Unidas. Según se aprecia en la grabación , entra a un estudio de tatuajes, pero no para hacerse uno, sino para hacer una invitación.

En un video promocional de los próximos Juegos Invictus de Vancouver, se ve al príncipe Harry sentado en el estudio de tatuaje hablando con un hombre, mientras espera al cantante Jelly Roll.

Roll entra al sitio entusiasmado por conocer al príncipe y lo saluda con un choque y un apretón fuerte de manos. “¿Sabes que no me lo podía creer cuando me llamaron y me dijeron que el príncipe Harry quería hacerse un tatuaje hoy, y que quería que yo le hiciera su primer tatuaje?”, le dijo al hijo del rey Carlos III.

Harry le respondió: “No, no puedo hacerme un tatuaje”. Sin embargo, Roll insistió, pero el príncipe le repetía que “he venido a pedirte que participes en los Juegos Invictus”.

El integrante del grupo ‘Wild Ones’ le preguntó si quería el tatuaje en el cuello, a lo que Harry contestó que “pensé que en la parte de abajo de la espalda o en el trasero”.

Roll no aguantó la risa y expresó que “nadie quiere ver tu trasero, príncipe Harry… Esto es para el mundo”.

El britpanico accedió y se dejó tatuar el cuello con el logo de los Juegos Invictus tatuado en su cuello, pero de forma temporal.

Príncipe Harry y Meghan Markle

Durante los últimos meses, ha llamado la atención ante la prensa, que el príncipe Harry y su esposa Meghan Markle se han dejado ver en público por separado. Sus apariciones generaron comentarios de una supuesta separación. Sin embargo, fuentes cercanas, desmienten la ruptura, aseverando que ambos acordaron que ella se quede con los niños, mientras él viaja.

Judi James, experta en lenguaje corporal, dijo a The Mirror que “la relación de Harry y Meghan parece haber evolucionado desde una relación totalmente gemela donde su lenguaje corporal se limitaba a las apariencias como un acto doble a juego, complementario y de aspecto muy real, a una que se asemeja a la forma de una letra Y; unida y gemela en la base, pero también separándose en dos individuos que avanzan hacia dos direcciones profesionales bastante separadas”.